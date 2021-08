Se cumplieron 8 días desde la última vez que fue visto en la porteña ciudad y Carabineros realiza la búsqueda de esta persona tras una denuncia por presunta desgracia.

Aysén.- José Legue Contreras, es una persona de 76 años de edad, quien el día 18 de agosto recién pasado concurrió a cobrar su pensión como todos los meses, pero en esta oportunidad no regresó a su hogar. Es por ello que, su conviviente decide interponer una denuncia por presunta desgracia ante la Segunda Comisaria de Carabineros. Tal como lo detalló el Teniente, Jaime Esparza.

“El día 18 de agosto se extravió una persona de sexo masculino, de 76 años, don José Legue Contreras, quien fue visto por última vez saliendo de su domicilio ubicado en la calle Michimalonco. La hipótesis dice que fue a cobrar su pensión y luego de eso no regresó a su domicilio, por lo que al día siguiente, quien convivía con él se acercó hasta la unidad policial a estampar la denuncia por presunta desgracia”.

El jefe policial aseguró que ya se están realizando las labores de búsqueda de este adulto mayor.

“Se han desplegado diferentes cursos de acción con el objetivo de encontrar a esta persona, contactándonos con los entes que podrían tener algún antecedente como lo son Policía de Investigaciones, hospitales, Gendarmería. Así es que, realizamos un llamado a la comunidad, para que pueda aportar antecedentes respecto a esta persona, es un adulto mayor, de 1 metro 60 centímetros de altura, la última vez que fue visto vestía pantalón azul, chaqueta color gris”.

Hasta el cierre de esta edición no se tenían antecedentes del paradero de este adulto mayor, mientras Carabineros realiza un despliegue por toda la ciudad para lograr su ubicación.