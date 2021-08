Una situación inconsulta con la comunidad, “a sus espaldas” y con trabajos prácticamente de noche se instaló una balsa jaula de una empresa salmonera. Esto tiene muy molestos y en estado de alerta a los vecinos, vecinas, dirigentes sociales, sindicales y autoridades locales, ya que el problema no es la presencia de estas estructuras, sino que, en esta oportunidad es en la bahía de Puyuhuapi.

Puyuhuapi.- Es por ello que, la comunidad citó en carácter de urgente a sus representantes para analizar lo que estaba ocurriendo y las medidas a adoptar.

“Y la verdad es gratificante cuando tu encuentras que todos tus vecinos están con el mismo sentir, con la misma preocupación y eso fue lo que se vivió el día de hoy a raíz de la falta de respeto por parte de Salmones de Chile. Creíamos que esta situación ya estaba zanjada cuando se hizo el tema del borde cortero, pero por lo visto no, ellos mantienen la concesión y la verdad es que nos afecta directamente. También al llamado de nuestros vecinos inmediatamente se convocaron el Alcalde, los Concejales Larry, Almendra y muchos vecinos con harta información, mucha juventud también que está involucrada y siente el tema del medio ambiente. Entonces, para nosotros ver estos recambios, ver la preocupación de nuestras autoridades, nos genera mayor tranquilidad, sabemos que es tema es difícil, un tema complejo, pero para nosotros no hay imposibles en nuestra localidad”, señaló la presidenta de la junta de vecinos, Paola Rodríguez.

Asistió a esta convocatoria el Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo, quien destacó la unidad de los vecinos y sus organizaciones ante este problemática.

“Hoy nos encontramos con esta situación, hemos tomado contacto con la empresa, para tener claridad con respecto a la postura, pero también manifestando la postura local, nuestra postura como comuna. Es por lo mismo que, se han abierto distintas instancias, una que es la declaración pública y también instancias en que la misma comunidad mandatando a la presidenta de la junta de vecinos, representantes de la ciudadanía, también este Alcalde para trabajar, interceder o conversar con la empresa para ver cuáles van a ser los canales de acción hacia adelante. La situación puntual que tenemos en Puyuhupi es con una empresa que no está asociada a ninguno de los gremios que conocemos y con los que hemos trabajado, por lo tanto, tenemos que sentarnos a conversar, ver las distintas instancias, las distintas alternativas y obviamente que la comunidad este tranquila en que este proceso va a ir de la mano con la aspiración que siempre se ha tenido y que este sector interior de la zona marítima, no sea utilizado”.

Un conocido dirigente de Puyuhuapi, Luis Fuentes, cree que este tipo de situación no debe ocurrir, porque, “es lo mismo que alguien entrara al patio de tu casa a hacer desorden, nosotros en estos momentos estamos con bastante molestia, que llegue una empresa de la noche a la mañana a instalarse con una balsa jaula aquí dentro de la bahía de Puyuhuapi, lugar que nosotros queremos preservar. No queremos jaula, ni salmonicultura acá, solamente turismo, queremos mantenernos limpios dentro de nuestra localidad. No estamos en contra de la piscicultura, lo que estamos diciendo que esta instalación que está dentro de la bahía de Puyuhuapi, salga de nuestro entorno”.

Otro de los vecinos que llegó a la reunión para analizar la presencia de una balsa jaula en la bahía de Puyuhuapi fue, David Fuentes, quien comentó.

“Totalmente en contra de cualquier tipo de manejo de salmones dentro de la bahía de Puyuhuapi, no corresponde, primero porque está fuera de cualquier parámetro que impone la ley que rige el sector. Así es que, de entrada en contra, tenemos vecinos que viven a orillas del muelle y ellos comentan que han venido trabajando desde el atardecer hasta el amanecer, estos últimos cuatro, cinco días. Es una situación que se ha hecho totalmente a espaldas de la comunidad, o sea, si ellos quisiesen ser una empresa responsable, como dicen ser, no lo harían a espaldas de la comunidad”.

En la reunión uno de los acuerdos fue levantar una declaración pública que en parte da cuenta de la solicitud que como comunidad de Puyuhuapi hacen ante la instalación salmonera.

“Todos los representantes de la comunidad que firman la presente, solicitan a las autoridades competentes, realizar las gestiones pertinentes para detener la instalación de balsas- jaulas en la concesión indicada, principalmente por el daño ecológico potencial por efecto de la contaminación orgánica e inorgánica que esta industria produce y que es de público conocimiento. Lo que afecta gravemente la imagen de pueblo prístino y libre de contaminación, características reconocidas a nivel mundial y principal activo de nuestra actividad económica”.

El documento agrega que, “nos reservamos el derecho de realizar todas las gestiones que sean necesarias para impedir, detener y caducar la concesión que la Subsecretaría de Pesca ha autorizado en esta área, la cual ha sido declarada como “zona de desafectación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura” (decreto Nro. 153 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, del año 2004)”.

En la reunión y en la declaración pública se hacen presente, los dirigentes de organizaciones sociales y productivas de Puyuhuapi, Sindicatos de Pescadores Artesanales, Junta de Vecinos, Barrio Comercial, A.G de Turismo, Asociación de Guías, Consejo de la Cultura de Puyuhuapi, Clubes Deportivos, Asociación indígena Los Guaigüenes, el Alcalde Francisco Roncagliolo, los concejales Almendra Silva y Larry Letcher, y vecinos interesados en la conservación del borde costero de nuestra la bella y turística bahía de Puyuhuapi.