Pasadas las 13 horas de este lunes, personal de la Segunda Comisaria de Carabineros de Puerto Aysén, fueron alertados del hallazgo de un cadáver en el sector del parque Municipal ex Isla Díaz. Hasta el lugar llegó personal del Samu, quienes constataron el deceso de una persona mayor de edad, de sexo masculino.

Puerto Aysén.- En primera instancia se aisló el sitio del suceso y se desarrollaron las primeras diligencias por parte del personal de Carabineros, ya que, luego desde el Ministerio Público se instruyó que sea personal especializado de la Policía de Investigaciones, quienes lleven a cabo las pericias

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Subcomisario Cristian Castro, señaló que el cuerpo presenta características muy similares al adulto mayor por el cual existe una denuncia por presunta desgracia desde el día 18 de agosto recién pasado.

“Nos encontramos con un adulto mayor fallecido, tiene las características de la persona que andaba circulando en redes sociales como presunta desgracia. Pero eso todavía no ha sido corroborado, eso es materia de investigación, por parte del perito de huellas de nuestro Laboratorio de Criminalística de Coyhaique”.

El oficial de la PDI, indicó que el cuerpo no presenta lesiones atribuibles a terceras personas, pero que será el Servicio Médico Legal, el ente que determine la causa de su fallecimiento. “Lo que pudimos establecer en el reconocimiento externo del cuerpo, no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, finalmente va a ser el Servicio Médico Legal quien va a dar la causa definitiva de la muerte de esta persona”.