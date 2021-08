Trabajo conjunto entre el sector público y la comunidad, pone énfasis en hacer un llamado a los conductores a respetar la capacidad máxima de la actual pasarela Río Los Palos con el objetivo de no perder la conectividad en el sector.

Aysén.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz junto a la Senadora Ximena Órdenes Neira, el Director Regional de Vialidad, Jaime Alarcón y el Jefe Provincial de Vialidad del MOP en Puerto Aysén, Jorge Barría Paredes se reunieron esta semana con el Comité Río Los Palos en la ciudad de Puerto Aysén con el fin de escuchar sus planteamientos y planificar trabajo conjunto para proteger la infraestructura vial y paralelamente potenciar el desarrollo productivo, económico y turístico del sector con la materialización de la licitación del Diseño para construir un nuevo puente en el sector Río Los Palos.

En la oportunidad, las autoridades articularon un diálogo franco con los vecinos, en donde acordaron la planificación de un trabajo mancomunado como línea a seguir para junto con proteger la actual infraestructura que entrega conectividad al sector, también en forma paralela continuar desarrollando el proyecto de Diseño y construcción de la nueva estructura para este sector. Así lo destacó el SEREMI del MOP: “Acabamos de terminar una reunión muy grata con el Comité Río Los Palos de Puerto Aysén, en la que nos acompañó la Senadora Ximena Órdenes Neira, representantes del Club Deportivo, de los Adultos mayores y del Servicio Sanitario Rural o ex -Sistema de Agua Potable Rural de la zona, y la verdad es que estamos realizando varias labores en ese mismo lugar, lo que fue muy bien recibido. Como ministerio acabamos de terminar tres kilómetros de pavimento desde el puente río Los Palos los que vienen a mejorar enormemente la calidad de vida de los vecinos y así lo reconocen ellos. Así también, atendimos la inquietud que tienen hoy con relación a la condición de la pasarela Río Los Palos la que tiene capacidad para 18 toneladas y en donde lamentablemente personas muy poco criteriosas han pasado por esta pasarela con mayor peso del indicado para esta estructura, por lo tanto vamos a realizar un trabajo conjunto en el que sumaremos a la Delegación Provincial de Aysén, a la municipalidad de Aysén y a Carabineros de Chile para poder revisar esta situación y evitar que ocurran este tipo de acciones que junto con poner en riesgo la pasarela, también pueden perjudicar la mantención de la conectividad vial de los vecinos, así que el llamado es claro, para quienes transitan por ese lugar, recordarles que esta pasarela funciona y funciona bien siempre y cuando se respete el tonelaje máximo que es de 18 mil kilos. En la oportunidad, también les informamos que este 25 de agosto se publicó la licitación del Diseño de un nuevo puente para el sector Río Los Palos, con lo que ya estamos efectuando las gestiones necesarias para construir una nueva infraestructura en este lugar, y también estamos trabajando con proyectos de Diseño de Servicios Sanitarios Rurales. Entonces, abordamos el sector en forma integral y con infraestructura necesaria para la comunidad, así que estamos muy contentos porque sentamos las bases para un trabajo y desarrollo que va a permitir una muy buena condición de vida para todos los vecinos de esta zona”.

En la oportunidad, la Senadora Ximena Órdenes Neira manifestó como importante avanzar en canalizar inquietudes tan importantes como es la conectividad del Comité río y laguna Los Palos. “Este Comité ya ha planteado este tema hace mucho tiempo y hoy día hemos tenido una reunión con el Ministerio de Obras Públicas. Acá tenemos dos aristas que me parecen importantes. La primera es que ya existe una licitación que se publicó el 25 de agosto para el Diseño del puente definitivo sobre el río Los Palos, y se espera que a fines de septiembre se abran las ofertas y se encargue este proceso. Ahora, este proceso va a durar dos años, por lo tanto son medidas a largo plazo y después de esos dos años tenemos que trabajar intensamente en la ejecución del puente, por lo tanto hay que trabajar –y a eso me refiero con una segunda arista- en un plan de contingencia donde no sólo concurra el Ministerio de Obras Públicas, sino también la Delegación Provincial, Carabineros de Chile, el Ministerio de Transportes, la Municipalidad para tener un plan que permita garantizar que el puente va a poder soportar la carga y el tránsito que tiene actualmente, y para eso el Comité que presidente Lorena Pladellorens hace un llamado a aquellos usuarios especialmente de empresas constructoras, empresas sanitarias, empresas eléctricas que los camiones cumplan con los requisitos que establece la infraestructura de la cual estamos hablando, su máximo son 18 toneladas (…), entonces no le podemos pedir a un puente que resista más de para lo cual está diseñado y para eso tenemos que respetar el tonelaje que son 18 toneladas. Quiero valorar que el Ministerio de Obras Públicas más allá de esta lógica del puente definitivo, se ha comprometido para el año 2022 hacer una mantención de la estructura para dar garantías de que habrá conectividad durante los años que restan para la solución definitiva”.

Por su parte, Lorena Pladellorens presidenta del Comité sector Río Los Palos hizo un balance de la reunión con las autoridades, indicando que “fue una buena reunión, la noticia importante es que ya el Diseño sale a licitación este mes de agosto y la primera semana de septiembre ya va a estar publicado, y eso ya nos da una fecha estimada de un Diseño para dos años y nos da también una fecha de que puente nuevo antes de 4 a 5 años no vamos a tener, lo que significa que quedamos en que vamos a hacer una planificación, una mantención y cuidado de este puente que tenemos, que cada día se está deteriorando más. Tenemos una preocupación constante los vecinos de quedar sin puente, de perder la conectividad por el mal uso que generalmente se le está dando por el exceso de peso de camiones o maquinaria que están haciendo un uso discriminado que no es el apropiado. Queremos hacer un llamado (…) Vamos a hacer una planificación en post de eso con la municipalidad, con el gobernador, con el MOP en este caso con Vialidad y con la comunidad de Río Los Palos y eso sin duda para mí es lo más importante en este momento, porque es a corto plazo y tenemos que hacerlo ya. Esperamos sirva y podamos después todos juntos celebrar no tan solo el nuevo puente, sino que la conservación del ícono turístico local y patrimonial que tenemos en el sector del río Los Palos como es el puente colgante”.