Son muchos los meses en que dirigentes del Consejo de Salud de Puerto Aysén han expuesto a las distintas autoridades pero particularmente del sector, los serios y preocupantes problemas que presenta la estructura del Cesfam o ex hospital de Puerto Aysén. Desde áreas separadas por “muros de plásticos” hasta un pésima calefacción, a la fecha con soluciones mínimas, lo que deriva en que exijan calidad y dignidad en la atención.

Puerto Aysén.- “La calidad en la que se encuentra el recinto hoy en día, se puede ver que el área respiratoria de la no respiratoria está separada con un plástico, el tema eléctrico que está muy deficiente, ya que, aquí se corta la luz y eso significa que los box dejan de funcionar y tiene repercusión en los equipos eléctricos”, indicó la presidenta del Consejo de Salud de Puerto Aysén, Ximena Ruiz.

La dirigenta acompañada de otras representantes de organizaciones locales, estuvieron en el recinto asistencial y constataron que los problemas se mantienen como, “la calefacción, nosotros este año durante el primer semestre, estuvimos trabajando en conjunto a la Municipalidad para levantar un Fril que le ayude a este edificio a mejorar la calefacción. Este edificio súper antiguo, así es que, pierde temperatura por donde tú lo mires, las puertas no cierran, las ventanas no son herméticas, había que ayudarle y en ese entonces la Municipalidad ofreció un Fril para mejorar la calefacción. Eso lamentablemente tampoco ha tenido muchos frutos y hoy día, lo que se suponía se iba a comenzar a trabajar para el 2022, no va a ser para ese año”.

Con el respeto que se merecen los funcionarios, Ximena Ruiz, apeló a las condiciones en las que debe ser atendida la comunidad, “lamentablemente no hay una calefacción que venga a mejorar la condición en la que se atienden nuestros vecinos, porque yo debo decir muy responsablemente, si los funcionarios están acostumbrados a trabajar así, nosotros abogamos a los vecinos que llegan a este recinto. Aquí se atiende el cien por ciento de los adultos mayores, entonces, esto abarca áreas como el sector rojo, sectores grandes, sectores emblemáticos, sectores de población muy adulta. Aquí se atienden los pacientes crónicos, las embarazadas, los controles de niños sanos de esos sectores se hacen en este lugar”.

Ruiz, añade que, “las funcionarias muchas veces tienen que pasar sus calefactores de box en box para temperar y poder atender a los niños. En el control de niños sanos hace un par de años atrás, no el 2020 porque ese fue año crítico con el tema sanitario, las atenciones se hacían de miércoles hacia adelante porque la caldera no llegaba a calefaccionar el recinto. Entonces, todas estas cosas no es primera vez que las estamos conversando, esta sería como la décimo quinta vez que la ponemos sobre la mesa y no hay una mejora considerable para nuestros vecinos. Nosotros visitamos el lugar, la pintura se está descascarando, hay muchas cosas que mejorar no es solamente la techumbre, si bien eso se reconoce el trabajo estaba hecho, pero era porque se goteaba todo el edificio”.

Ya son muchas las reuniones y pocas las soluciones, afirmó Ximena Ruiz, indicando que, “nos cansamos de estar solicitando reuniones, el avance es muy poco, si bien siempre hemos estado dispuestas a trabajar junto al Servicio de Salud, hoy no tenemos un avance real aquí en este edificio. Sabemos que hay un proyecto para más adelante, de un Cesfam nuevo probablemente, pero es a 7 años más y mientras tanto ¿qué hacemos con este edificio?, ¿Cómo se arregla?”.

Al tal punto ha llegado de no obtener soluciones reales a una atención digna en el sistema de salud pública, que las dirigentas decidieron realizar actividades para apoyar con recursos, lo primero será, una “completada”.

“La propuesta que tenemos como dirigentas sociales es, hacer beneficios solidarios que vayan en la mejora de este recinto, vamos a comenzar haciendo una completada para toda la gente de Puerto Aysén y esos dineros van a ser depositados en las cuentas del Servicio de Salud. Para que puedan mejorar este edificio, para que logren sacar el plástico que lleva 15 meses, porque recordemos que de pandemia llevamos 17 meses y de esos este edificio lleva 15 meses con el plástico que separa el área respiratoria de la no respiratoria”, señaló la dirigenta.

Para finalizar, Ximena Ruiz, cree que los inconvenientes del Cesfam no es lo único, ya que, “sumado a eso, las atenciones que se dejaron de hacer durante el 2020 que no se han retomado, las listas de espera siguen creciendo tanto en este Cesfam como en el hospital de Puerto Aysén”.