La tarde del lunes alertaron a Carabineros del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, en el sector del Parque Municipal ex Isla Díaz de Puerto Aysén, el que según la policía y el Ministerio Publico hasta ese minuto era NN, mientras los exámenes desarrollados al cadáver no arrojen la identidad.

Puerto Aysén.- Finalmente y tras el peritaje de huellas, la Brigada de Homicidios de la PDI logró confirmar que se trataba de José Legue Contreras, hombre de 76 años que estaba desaparecido hace algunos días. Tal como lo informó el jefe de esta área especializada, Subcomisario Mauro Gutiérrez.

“Tras el reconocimiento externo policial del cadáver, se establece que este no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas, como también y a través de una pericia en huellas realizada por peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Coyhaique, se establece que el cadáver corresponde a don José Legue Contreras de 76 años de edad”.

El jefe policial, agregó que las circunstancias y el detalle de la investigación en este caso serán remitidos al Ministerio Publico, recordando que existía una denuncia por presunta desgracia desde el día 18 de agosto recién pasado.

“Persona que se encontraba desaparecida desde el día 18 de agosto del presente año y cuya denuncia por presunta desgracia fue interpuesta por familiares en la Segunda Comisaria de Carabineros. Las circunstancias que son materia de la investigación por parte de esta Brigada de Homicidios, serán remitidas directamente al Ministerio Publico, quedando a la espera del resultado de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal”.