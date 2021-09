La parlamentaria aysenina se mostró preocupada por los trabajos que está generando esta empresa “a espaldas de la comunidad” y que no contaría con los permisos correspondientes para realizar estas labores.

Valparaíso.- Luego de conocer la instalación de balsas jaula por parte de una salmonera, la senadora Ximena Órdenes Neira ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente para que investigue y sancione a la empresa por esta acción.

“La instalación de estas balsas jaula se está produciendo a tan solo 500 metros de la bahía. Además, la empresa no está asociada a ningún gremio local y menos han podido participar y conocer las implicancias de dicho proyecto. Sin duda es un proyecto que se está haciendo a espaldas de la comunidad”, sostuvo la parlamentaria ayer en la sesión del Senado.

En este sentido, la senadora Órdenes detalló que la molestia y preocupación de la comunidad de Puyuhuapi es absolutamente entendible, “porque estamos hablando de un proyecto que no fue informado a la comunidad, que se instaló sin previo aviso, por el daño ecológico que puede causar, a raíz de la contaminación orgánica e inorgánica asociada a la industria salmonera y que afectará, sin duda, a la industria turística local”.

Por esta razón, Ximena Órdenes Neira ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente para que tome conocimiento de la denuncia de las y los vecinos de Puyuhuapi. “Es necesario que la entidad inicie las fiscalizaciones correspondientes y se nos informe de las medidas adoptadas al respecto”, puntualizó.