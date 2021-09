Se trata de 14 profesionales, en Etapa de Destinación y Formación, que concurrirán a establecimientos de salud como Melinka Villa Amengual o Cochrane, los que fueron presentados este jueves 2 de septiembre.

Coyhaique.- En el Museo Regional, y mientras participaban de una inducción brindada por el Servicio de Salud Aysén, se realizó la presentación formal a la comunidad de los 2 odontólogos y 14 médicos, que tras participar del “Concurso Nacional de Ingreso al Sistema de Salud” arribaron a la zona, para desempeñarse en los CESFAM, Postas de Salud Rural u Hospitales Comunitarios de la red, en lo que se denomina “Etapa de Destinación y Formación”, instancia en que el profesional titulado, se desempeña en el nivel primario de atención, por un lapso no inferior a tres y como máximo 6 años, según lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 19.664.

La médico cirujana de la Región Metropolitana, Pamela Pizarro, destinada a la zona norte de Aysén, señaló: “Ahora me dirijo al CESFAM de La Junta, me siento muy feliz de estar aquí en la Región, he conocido un poquito ahora, recién llegada a Coyhaique, y lo encontré hermoso, la gente es muy amable, así es que espero poder ser un aporte a la comunidad”, indicó la profesional, titulada en la Universidad de Chile.

En tanto Sebastián Geissbuhler, oriundo de Puerto Varas y titulado en la Universidad San Sebastián, se manifestó, “Muy contento de iniciar este proceso de Destinación y Formación, con muchas ganas y esperanzas de venir a aportar sobre todo a la posta de Melinka y a la Región de Aysén; muy agradecido igual por el recibimiento que nos han dado el día de hoy”, enfatizó.

Reacción de autoridades.

“Para nosotros como Servicio de Salud, es una gran alegría contar con estos nuevos 16 profesionales que se suman a esta amplia Red Asistencial. El Generalato de zona como se llamaba antes, lleva 66 años en nuestro país y es una de las estrategias de salud pública más importante de la historia de la salud; hoy en día, esto se denomina EDF, y nosotros sabemos que va a tener un gran impacto en la salud que brindamos en toda la Región. Estamos muy contentos, este es un proceso que hoy día se inicia, les deseamos el mayor de los éxitos a estos nuevos profesionales y nosotros estamos para acompañarlos y orientarles junto a nuestro gran equipo que tenemos”.

“Estamos muy contentos de participar en esta actividad de bienvenida a 16 profesionales de la salud, 14 médicos y 2 odontólogos, en Etapa de Destinación y Formación, que sin duda es un aporte para nuestra Región, dado que principalmente la distribución que se realiza es en aquellos lugares más apartados y donde nuestra red de salud requiere ser fortalecida, sobre todo en tiempos de pandemia, y que desde el año 55 se viene ejecutando, dotando de profesionales del área de la salud a aquellas localidades que son más vulnerables y que tienen mayores necesidades”, señaló la Gobernadora Regional Andrea Macías.

Finalmente, la Delegada Presidencial, Margarita Ossa, comentó que ,“Aún falta la llegada de algunos médicos, luego se irán desplazando por la región hasta sus lugares de destino, y la meta inicial, es poder empaparse conocer y darse el tiempo de conversar con cada uno de los vecinos, que es el primer gran desafío que tiene cualquier persona que llega a nuestra Región, por tanto ellos están con esa apertura y claridad y por supuesto que van a ser recibidos con los brazos abiertos en cada una de las localidades, por lo que queremos reiterarles nuestro agradecimiento. Esperamos que ellos se puedan adaptar con facilidad, que tengan el mejor contacto con todos nuestros vecinos de las localidades”, concluyó.

Antecedentes y establecimientos beneficiados.

Destacamos finalmente que con la incorporación de los profesionales el año 2021, serán un total 62 Médicos y 8 Odontólogos EDF, en etapa de destinación, en los Establecimientos de la Red del Servicio de Salud Aysén. El período de destinación durará entre 3 y 6 años, desempeñándose el médico en Establecimientos de Atención Primaria de Salud u Hospitales de baja complejidad, otorgando atenciones de APS, de urgencias y hospitalización, según corresponda. Luego de este período podrá postular a una especialización mediante un concurso similar al de ingreso.

Los establecimientos beneficiados serán:

Consultorio Dr. Alejandro Gutiérrez, CESFAM de Puerto Aysén, Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico, Hospital Dr. Jorge Ibar de Puerto Cisnes, Hospital Lord Cochrane, CESFAM La Junta, Posta Melinka, Posta Amengual, Posta Tranquilo.