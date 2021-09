Feliz se encuentra la comunidad educativa de la escuela Litoral Austral en Puerto Aysén, por el reconocimiento que sumó a su carrera el profesor del establecimiento, Marcel Barrientos.

Aysen.- Esto, luego que durante la madrugada del viernes fuese notificado como docente seleccionado a nivel global como Microsoft Innovative Educator 2021-2022. Instancia que congregó a maestros de diversos puntos del orbe, y que destacó a tan sólo dos personas en nuestro país. El profesor de un colegio particular en la capital nacional y el docente aysenino.

Al respecto, orgulloso de su trabajo se mostró Barrientos Opazo, quien relevó que esta selección posiciona a la escuela que representa, permitiendo la posibilidad de abrir nuevas prácticas y experiencias educativas de gran impacto. “Estoy muy contento por este reconocimiento que permitirá, además, intercambiar experiencias, habilidades, conocimientos con colegas de otros colegas del país y el mundo, que será puesto a disposición de los niños y niñas de la escuela Litoral Austral. Yo soy MiExpert desde 2015 y es muy grato. Cualquier docente que quiera participar y tenga practicas innovadoras puede incorporarse dentro de las postulaciones. Así que invito a los colegas a que se animen y participen de esta importante posibilidad”, indicó.

Con la finalidad de felicitar y saludar al docente, hasta las dependencias del recinto estudiantil arribó la directora titular de la Dirección de Educación Municipal, Tamara Villegas, quien destacó el mérito de Marcel Barrientos y su motivación de superarse en pos de los estudiantes a los que enseña. “Es un orgullo, especialmente porque Marcel transmitirá su expertiz a los estudiantes, lo que nos habla muy bien de él como docente y nos permite soñar con una educación de calidad, de poder materializarla a través del esfuerzo que realizan docentes como él”.

La directora DEM Aysén agregó que “el hecho que tengamos un profesor de un establecimiento municipal que se encuentra compitiendo en igualdad de condiciones con otros colegios que tiene muchos más insumos, muchos más recursos nos habla muy bien de nuestra educación y nos hace sentir profundamente felices de tener en nuestras filas, en nuestra región y, sobre todo en una escuela municipalizada de nuestra comuna, un profesor con este incentivo, con esta motivación que lo lleva a superarse cada día en pos de nuestros niños”.

A este reconocimiento, se suma el obtenido por Marcel Barrientos en 2019 en que tuvo una exitosa participación en el Microsoft Educator Exchange. Evento que se desarrolló en París, Francia, y en que fue el único representante chileno en la cita que reúne a los profesores más innovadores a nivel mundial.

Experiencia que permitió dar a conocer el trabajo desarrollado en el establecimiento educacional, denominado “Niños de la Patagonia: Talleres de Innovación y Exploración de Nuevas Tecnologías”, presentada en inglés como “Patagonian Kids: Workshop About Innovation and Exploratory New Technologies”.

Así lo destacó el director de la escuela municipalizada, Carlos Alarcón, al señalar que “no voy a decir que Marcel nos sorprende porque ya nos tiene acostumbrados a que cada tanto tiempo obtiene logros personales, y muchos de ellos, producto del trabajo que realiza con los niños en esta escuela. Esto que está pasando viene a corroborar el trabajo serio y responsable que realiza en beneficio de nuestros niños y que se ve coronado producto que tenemos este sello tecnológico en el establecimiento hace varios años y que hoy día vemos cómo va entregando frutos”.

El directivo añadió que “lo más importante es que quienes más ganan son los niños porque que nuestro profesor haya sido por dos años más seleccionado por Microsoft significa que va a aprender mucho más de lo que ya sabe y que luego se los va a transmitir en cada uno de los talleres que realiza. Así que muy orgullosos porque una vez más podemos como establecimiento, gracias al equipo humano que tenemos, entregar una noticia a la región y al país, tremendamente positiva”.

De esta manera, a través del retorno a la presencialidad ya se están retomando en la Litoral Austral talleres pendientes, programación, impresión 3D y todas aquellas aristas adquiridas por el profesor en su importante trayectoria, quien a través de estos incentivos continuará enseñando a sus alumnos y alumnas en pos de que sean capaces de desarrollar todo su potencial, que permitan generar cambios y dejar huella en la educación municipal aysenina.