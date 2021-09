El lunes pasado, familiares, amigos y vecinos de la comunidad se reunieron en el memorial de los 12 jóvenes del “Caso Aysén” para recordar un año más de la muerte de Roberto Lagos Flores.

Puerto Aysen.- En el memorial que recuerda a los 12 jóvenes que fallecieron en extrañas circunstancias en lo que se denominó “Caso Aysén”, se reunieron este lunes familiares, amigos y la comunidad, para recordar un año más del fallecimiento de Roberto Lagos Flores, a quien su familia asegura dieron muerte, hecho que transcurrido más de 20 años, aun no es aclarado.

Esto año a año provoca un fuerte dolor a su madre, Rosa Flores, quien agradeció la compañía para orar por quien fuera su único hijo, agradeciendo también, a quienes colaboraron para levantar un nuevo recordatorio de los jóvenes.

“Nos reunimos e hicimos oración por Roberto y todos los jóvenes del Caso Aysén y sus nombres están escritos en esta plaquita que está en el memorial, espacio que aprovechamos de bendecir, ya que lo construimos con harto sacrificio, con la ayuda de muchas personas y el maestro que lo construyó. Así es que agradecerle a todos, les pido que lo cuidemos y la gente si quiere venir a orar por sus hijos, por su familia también lo pueden hacer”.

Rosa Flores, agregó que existen dos causas abiertas y apela a la conciencia de quienes investigaron en la época, a que puedan finalmente aclarar lo sucedido. “Hay dos casos donde las causas están abiertas como es el de Roberto y Víctor Hugo, ojala que en el algún momento revisaran, vean lo que paso, se vuelva a investigar. Porque aquí hay responsables en la muerte de los jóvenes, nosotros sabemos que pueden andar libremente, quizás uno los ve todos los días y el dolor sigue y ojala Dios quiera se haga justicia”.

Un lindo gesto seria también que quienes saben o vieron algo, se atrevan a hablar, manifestó Rosa Flores. “Eso sería lindo, porque yo sé que hay gente que sabe lo que paso, pero por miedo de antes, porque nosotros lo tuvimos cuando empezamos, pero ya a más de 20 años alguien que pueda decir algo sería bueno para reabrir el caso, tener justicia y saber realmente lo que paso con la muerte de los jóvenes”.

La madre de Roberto Lagos, criticó lo que en su momento fue el mal trabajo de las policías en el caso Aysén, tal como se está repitiendo hoy en día en casos que afectan a la comunidad y no son aclarados.

“Lo hemos dicho siempre, más de 20 años y lo sigo diciendo… escuchaba a la señora María Inés, siguen pasando robos, hable con Guido lo mismo, todavía no tienen a ningún culpable. Pero uno ve día a día a la PDI que se pasean y Carabineros lo mismo, pero donde está la fiscalización, donde están las investigaciones que hacen y seguimos sin resultados. Yo siempre he dicho, la justicia está desde Puerto Montt hacia el norte”.

Rosa Flores, concluyó señalando que, “día a día se lucha con saber la verdad, quien los mato, quien les hizo ese daño a ellos, a nuestros hijos y a las familias”…