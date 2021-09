Recientemente la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, daba cuenta del malestar del gremio por los reiterados robos que han afectado al gremio y a la comunidad, siendo varios de ellos delitos millonarios y en algunos casos muy similares en la forma de actuar de los delincuentes.

Aysen.- Sobre ello, buscamos la versión la máxima autoridad policial en la región, el General, Hugo Zenteno, Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, quien recordó que hace algún tiempo se reunió con la dirigenta del comercio y los oficiales de la institución en Puerto Aysén.

“Yo he sido el primero en llegar y conversar con la señora presidenta de la cámara de comercio de Aysén, he estado reunido también con otras personas, con el Comisario, con los Carabineros y me he comprometido en el tema de la seguridad, porque si les afecta a ellos me afecta a mí también. Para ello hemos implementado varios servicios, tanto de acercamiento, de investigación y les puedo decir que la SIP nuestra de Aysén y todos los equipos especializados de la región, estoy hablando de OS 7, Labocar, están trabajando y han trabajado directamente con el Ministerio Publico para esclarecer, dar con los autores o quienes han cometido algún ilícito”.

A diferencia de lo señalado hace poco por la dirigenta del comercio, el General de Carabineros afirmó que son pocos los casos de robos registrados en el último tiempo en Puerto Aysén y que buscan junto al Ministerio Publico, aclarar lo sucedido. “Están las investigaciones, ojala tengamos algunos resultados, no se ha terminado de dejar esa línea investigativa, especialmente cuando es mínima la cantidad de robos, tampoco no es una gran cantidad de robos, pero para nosotros un robo es importante y hay que esclarecerlo, en eso estamos enfocados con el Ministerio Publico”.