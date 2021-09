Ante la proximidad de Fiestas Patrias, fecha donde incrementan las compras de diferentes bienes, productos y servicios, desde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Coyhaique de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron un llamado a la ciudadanía para evitar caer en defraudaciones producto de las acciones en el marco de estas celebraciones.

Aysén.- Desde la unidad especializada detallaron que los delincuentes aprovechan cualquier situación de contingencia nacional para realizar diversas tácticas para defraudar a las personas y cometer un perjuicio económico que afecta transversalmente a las familias. Así, desde la PDI explicaron que en estas fechas existen dos principales temas a los que la comunidad aysenina debiera prestar especial atención.

Compras seguras

De acuerdo a lo indicado por el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique, comisario Guillermo Zúñiga, “debido al aumento del consumo de bienes, productos y servicios durante las festividades patrias, incrementan las transacciones para pagos en efectivo y con tarjetas, por eso realizamos un llamado a la ciudadanía para que al momento de realizar sus pagos tomen las precauciones correspondientes para evitar caer en un delito”.

Algunas recomendaciones que detallaron desde la unidad especializada se relacionan con “no perder de vista la tarjeta de crédito y/o débito al momento de pagar, verificar que la máquina POS no esté adulterada y si sospecha de algún inconveniente digitar una clave errónea para comprobar si de igual forma la compra es aceptada. Además, siempre debe revisar que la información que entrega el voucher concuerde con el pago realizado”, advirtió el comisario Zúñiga.

Para compras en efectivo siempre verifique su vuelto y ponga atención a los billetes para asegurarse que son verdaderos, ya que podría encontrarse con un billete falso. “Fíjese en los elementos de seguridad presente en los billetes de todas las denominaciones, como las marcas de agua y el hilo de seguridad. Además, debe tocar las zonas sensibles al tacto donde se puede sentir una textura especial o una porosidad e inclinar el billete para reconocer las características móviles de las franjas 3D”, recalcó el jefe del BRIDEC Coyhaique, agregando que para girar dinero desde un cajero automático “debe poner atención a cualquier elemento extraño, que no existan personas ajenas alrededor del cajero automático observando sus claves y evitar el uso del cajero si presenta alguna alteración”.

Arriendos de temporada

Por otro lado, en estas fechas algunas personas aprovechan los días para una escapada familiar, realizando búsquedas de cabañas y hospedajes a través de páginas web o publicaciones en redes sociales donde abunda la oferta y la demanda por arriendos de temporada.

Sobre esto, el comisario Zúñiga advirtió que “algunos requieren el depósito o transferencia de una garantía, tras el pago dejan de responder a los mensajes, bloqueando la comunicación. En otras oportunidades, requieren el pago adelantado por completo y al momento de llegar a utilizar el inmueble se percatan que no existe tal hospedaje. Esto muchas veces por la distancia y la imposibilidad de visitar el lugar con anterioridad”.

Ante esta situación, desde la unidad especializada realizaron un llamado a dudar si el precio de arriendo del inmueble es notoriamente más económico que el promedio, sospechar siempre si los datos para la transferencia son diferentes a los del arrendador, verificar en sitios web que la dirección del inmueble exista y que concuerde con las imágenes entregadas por el arrendador y consultar en internet el nombre del arrendador para ver si existen antecedentes o reclamos de otros usuarios.

Finalmente, el jefe de la unidad indicó que “esperamos que estas recomendaciones puedan ayudar a la comunidad para evitar caer en defraudaciones, pero en caso de ser víctima de algún delito económico durante estas Fiestas Patrias es importante que acudan a la PDI al complejo policial más cercano, ya sea en Coyhaique o en Puerto Aysén, para realizar la respectiva denuncia y posteriormente derivar los antecedentes al Ministerio Público, quienes otorgarán las respectivas órdenes de investigar para esclarecer los hechos delictivos”.