En las oficinas regionales de SENDA Aysén el CORESET de la región de Aysén realizó el lanzamiento de la campaña #ELÚLTIMOCARRETE, Campaña de Seguridad Vial 2021 en marco del plan Nacional #18SEGURO, organizado por el Gobierno de Chile para el mes de septiembre.

Coyhaique.- La instancia fue liderada por SENDA Aysén, sin perjuicio que en la misma participaron en forma activa Carabineros de Chile representados por el Prefecto de Aysén de Carabineros de Chile, Coronel Pino, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ONEMI, Subsecretaría de Prevención del Delito y se contó con la presencia de la Concejala Yohana Hernández, en representación de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.

En la ocasión se dio a conocer a la prensa las características, el énfasis y la idea fuerza de la campaña, como así mismo se proyectó el spot o video que incorpora la campaña y que será distribuido a todos los medios de comunicación para que, a través de sus medios audiovisuales puedan compartirlos de cara a la comunidad.

Consultado el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Fabián Rojas, sobre el particular señaló: “Junto a Senda, se ha difundido una nueva campaña en vista de las próximas fiestas patrias, una mala decisión puede destruir tu vida. El video nos muestra esta acción de amigos, de una pareja en donde producto del consumo del alcohol y las drogas, cambia dramáticamente la historia de vida de esas personas. Ese es el llamado que estamos haciendo en Fiestas Patrias, en estos días de festividad. Celebremos con responsabilidad pero sin el uso de drogas en la conducción, ni tampoco bajo el estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Está comprobado científicamente, que el uso de estas sustancias, ya sea drogas o alcohol, disminuyen la capacidad de reacción que tiene un conductor antes la acción de peligro por lo tanto el llamado es a respetarnos entre todos, en esta región que es tan hermosa, en donde todos nos conocemos, respetémonos y cuidémonos los unos con los otros.”

Claramente el énfasis este año está puesto en quien toma la mala decisión de consumir alcohol u otra droga y de ponerse tras el volante; el énfasis está en quien ocasiona el siniestro producto de la ingesta de alcohol u otra droga y de ahí el contenido del video de la campaña y el nombre de la misma, “El último carrete”, ¿de quién?, en el caso del spot, de los integrantes del vehículo y del mismo conductor que maneja habiendo consumido alcohol.

Annie Katherine Hunter; Directora de SENDA Aysén, compartió con los presentes el llamado fuerte y claro para la comunidad Aisenina “a ser responsables y conscientes de que el consumo de alcohol o de otra droga no es compatible con la conducción de vehículos y que una mala decisión puede significar la pérdida de vidas como ya ocurrió el 2020 en Puerto Aysén, por lo tanto no olvidar que la tolerancia es cero con el alcohol y drogas al volante”

En forma permanente SENDA Aysén y Carabineros de Chile trabaja en informar a cada familia de la Región de Aysén, el mensaje preventivo dirigido a los conductores, recalcando que la consigna es de tolerancia cero al alcohol y a las drogas al volante y previo a las festividades patrias el trabajo y el llamado preventivo se refuerza, para tener festividades sin eventos que lamentar.