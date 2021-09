El ancho y la capacidad de carga de las pasarelas hicieron complejo el trabajo de bomberos, quienes no habrían podido llegar con sus carros al lugar de la emergencia.

Aysen.- La tarde de este domingo se registró un incendio en el sector Pangal Bajo en la comuna de Aysén, las llamas destruyeron por complejo un inmueble particular. Bomberos se trasladó con sus unidades hasta el lugar, pero lamentablemente habría sido complejo cruzar con los carros bomba.

Esto debido a que las pasarelas son para vehículos menores y de reducido espacio, es así que, los organismos que integran el ABC de la emergencia solo pudieron llegar a través de móviles que no pusieran en riesgo la conectividad y la seguridad de los voluntarios y funcionarios que acudieron al incendio.

Debido a que el inmueble estaba construido en material de ligera combustión, con mayor rapidez las llamas envolvieron la vivienda. Al llegar bomberos la casa ya estaba en fase de libre combustión y se trabajó en extinguir completamente el fuego para evitar propagación y algún rebrote.