A la reunión no llegaron autoridades ni representantes de Salud.

Puerto Aysen.- En dependencias del polideportivo de Puerto Aysén se desarrolló la reunión convocada por la Agrupación “Caricias para el Alma”. El punto central de este encuentro era abordar la necesidad de que nuestra región cuente con un centro oncológico y bajo la unión de voluntades se exija al Gobierno cumplir el compromiso para que este recinto se instale en la zona.

La región de Aysén también es parte del país, “necesitamos una salud de calidad y dignidad en la atención”, señaló Leonardo Pineda, presidente de la organización que convocó a la reunión.

“Es un tema regional, grave y delicado, los pacientes oncológicos tenemos que salir fuera de la región, es complicado y lo digo porque yo lo viví. Entonces, estamos pidiendo que se construya el centro oncológico que comprometió Sebastián Piñera el año 2018, para que la gente evite viajar y no siga gastando lo que no tiene para buscar atención de salud. Y dar las gracias a todas las autoridades que nos están apoyando, porque salir de acá sino tienes los medios, los recursos, claramente no tienes ninguna opción de vida. El llamado al Gobierno a cumplir su compromiso, porque nosotros también somos parte de este país, basta de centralismo, nosotros necesitamos una salud de calidad y dignidad en la atención”.

En tanto, la secretaria de la Agrupación “Caricias para el Alma”, Pamela Navarrete, remarcó que junto a escuchar la visión de las autoridades y dirigentes en torno a la necesidad de un centro oncológico para la región, se estableció un documento para elevar el petitorio a nivel central.

“Existe un compromiso real y concreto de todos los que estamos acá, que puede traducirse en una carta dirigida al Ministro o también poder gestionar en el más breve plazo una reunión con el Ministro de Salud en Santiago, donde podamos solicitar y exigir con fuerza que se cumpla este compromiso presidencial que se anunció en el año 2018, de poder crear un centro para la región de Aysén, el contexto de la ley nacional del cáncer”.

Una de las autoridades que estuvo en la reunión convocada por la Agrupación “Caricias para el Alma” y respaldando la instalación de un centro oncológico para la región fue la Diputada, Aracely Leuquen.

“Respaldando esta iniciativa que es tan necesaria para los pacientes oncológicos de la región de Aysén, nosotros sabemos que el cáncer se vive de una manera distinta en zonas extremas, pero muy especialmente en Aysén donde no tenemos opciones de atención. Hoy solamente cubre la atención el hospital regional de Coyhaique a través de la actual unidad oncológica y lo primero que hemos pedido y sabemos que se está concretando es un convenio, un contrato de arriendo, para trasladar la actual unidad oncológica hacia otro espacio mucho más amplio que pueda entregar una mejor atención de salud. Por otro lado, durante este trimestre se estaría llevando a cabo un ante proyecto para efectos de construir e implementar un centro oncológico transitorio que debiera ser frente al hospital regional de Coyhaique. Esto pensando en que viene una tercera parte, con un centro oncológico definido, que estaría dentro del proyecto de normalización del hospital regional y eso no es lo que queríamos inicialmente, queríamos que se cumpla el compromiso del presidente Piñera, respecto a un centro oncológico autónomo, que tuviera todas las condiciones de infraestructura y atención especializada para los pacientes oncológicos. Es súper importante que este aquí la comunidad organizada, porque solo la unidad de nuestra gente va a lograr que saquemos este centro oncológico adelante”.

En la reunión también estuvo el delegado provincial de Anef, Rafael Saldivia, quien calificó este encuentro como algo muy importante, ya que permite unir a las autoridades con dirigentes en pro de una iniciativa absolutamente necesaria como es un centro oncológico.

“Como todos sabemos el cáncer es una de las primeras causas de muerte en nuestra región y lo más cercano que tenemos es Valdivia. Hay un compromiso del año 2018 de la actual administración, es por ello que, nosotros como región tenemos que salir y solicitar que ese compromiso se cumpla e ir avanzando en ese objetivo que podamos contar en nuestra región con un centro oncológico. Así es que, desde esa mirada todo el apoyo a la organización Caricias para el Alma, porque es una demanda que la región de Aysén la necesita y tenemos que tener pronto noticias sobre esto. Además, a lo que todos tenemos que apostar es a mejorar la salud en Chile y en nuestra región sobre todo, tenemos una salud que hoy está lejana al centro de nuestro país, los pacientes deben trasladarse sobre 700 kilómetros para llegar a los centros de mayor complejidad y tecnología, para eso tenemos que seguir avanzando”.

En la reunión convocada por la agrupación oncológica “Caricias para el Alma”, participaron autoridades comunales, provinciales y regionales, como así también algunos candidatos, dirigentes sindicales, sociales y vecinales, quienes abogan para que el Gobierno cumpla el compromiso establecido el año 2018 por el Presidente Sebastián Piñera, que es la construcción de un centro oncológico para la región de Aysén.