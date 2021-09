Tras el lamentable incendio que consumió la totalidad de una vivienda, sumado a la imposibilidad de los carros de Bomberos para llegar al sector Pangal Bajo en la comuna de Aysén. Esto trae a la palestra algo que se ha venido planteando en reiteradas ocasiones por vecinos y autoridades, la necesidad urgente de mejorar las pasarelas, instalar puentes mecano o alguna otra solución que permita el acceso de los vehículos de emergencia al lugar.

Aysen.- Hace poco, se conformó el Comité de Adelantos “entre ríos” del sector Pangal Bajo, esta organización es presidida por José Jara, quien se refirió a esta problemática.

“Este comité reúne a los vecinos que circundamos los ríos Pangal y los Palos, estamos preocupados por los temas que nos afectan como habitantes de este sector y lamentablemente tuvimos una situación que estaba dentro de las preocupaciones que tenían los vecinos justamente con eventuales incendios a este lado de la pasarela. Entre las dos pasarelas se registró este incendio con pérdida total para uno de nuestros vecinos y lamentablemente bomberos llegó en vehículos particulares, porque no hay forma que los carros pasen por la pasarela. Ese es un tema recurrente en cuanto a demandas del sector para las autoridades de los distintos sectores políticos, pero lamentablemente no ha existido ninguna solución”.

Una de las soluciones a juicio del dirigente seria, instalar en el sector un puente mecano.

“La pasarela tiene una capacidad mínima, que es para vehículos menores, los carros de mayor cuantía no pueden cruzar y por lo tanto siempre se ha pedido que se construya o se habilite un puente mecano en el sector, justamente para evitar vernos involucrados en lo pasó el domingo. Estamos apoyando a nuestro vecino afectado y tratando de coordinar algunas reuniones con autoridades locales, regionales y nacionales, porque entendemos que este tema no se puede dejar pasar, porque llevan varios gobiernos tratando de solucionar el problema y ahora tiene que llegar una solución definitiva”, puntualizó José Jara.