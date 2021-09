Los casos que ya cuentan con PCR (+), y cuya verificación se realizará a través del Instituto de Salud Pública (ISP), se concentran en las comunas de Aysén (02 casos) y Coyhaique (04 casos).

Aysén.- En el transcurso de las últimas horas, el laboratorio del Hospital Regional Coyhaique reportó 04 nuevos casos probables de variante Delta en la región de Aysén, los cuales corresponden a residentes de la ciudad de Coyhaique, quienes según su entrevista epidemiológica, no registran viajes fuera de la región, ni contacto con personas de otras zonas del país; situación que plantea la necesidad que la comunidad extreme sus medidas de autocuidado durante las próximas festividades, ya que existe la posibilidad que la variante Delta pueda generar un aumento de casos activos en la región de Aysén.

La información la dio a conocer el Epidemiólogo de la Seremi de Salud, Marco Acuña Briones, quien además entregó más antecedentes al respecto. “Esta mañana se han reportado cuatro nuevos casos probables de variante Delta en adultos residentes de la ciudad de Coyhaique, tres de ellos con nexo familiar; y en la cuarta persona, aún no se ha logrado establecer un nexo epidemiológico con un posible caso delta, con las cuatro personas se gestionó su traslado a residencias sanitarias. Varios de ellos tiene dos dosis de vacunas y el cuadro clínico presentado es un cuadro respiratorio leve, dolor de cabeza, algo de tos, congestión y dolor muscular. Este nuevo escenario en la región, de contar con seis casos probables de variante delta (04 en Coyhaique y 02 en Aysén), establece la necesidad que este fin de semana las familias traten de restringir sus actividades a grupos pequeños, en lugares que estén bien ventilados, idealmente todos con sus vacunas para evitar la trasmisión de esta variante que es altamente contagiosa”.

Por su parte, la Seremi de Salud (s), Verónica Godoy Molina, hizo un llamado a la comunidad para que en estas próximas festividades mantenga el distanciamiento social, reduciendo solo a los grupos familiares la cantidad de visitas en los domicilios particulares. “Respecto de los últimos cuatro casos probables de variante Delta, reportados por el Hospital Regional Coyhaique, estamos a la espera del ISP para confirmar que se trate de la variante Delta; sin embargo, la investigación epidemiológica nos esta hablando que estas personas no habrían viajado, ni tendrían contacto con personas provenientes del norte del país; situación que plantea la hipótesis que esta variante del COVID-19 ya se encontraba presente en la región, por lo que en estas festividades del aniversario patrio, de no existir medidas básicas de autocuidado como el uso adecuado de mascarilla, el lavado constante de manos y compartir únicamente con los grupos familiares, podrían ocasionar un aumento el número de contagios en la región, por lo que el llamado a la ciudadanía es al autocuidado, a testearse oportunamente antes de reunirse con familiares y a consultar o cualquier síntoma asociado a coronavirus en los centros de salud, lo que nos permitirá aislar tempranamente a los casos confirmados, porque de no cuidarnos y tener un aumento de casos, podríamos retroceder en las fases del plan Paso a Paso”.

Actualmente, la región de Aysén presenta 33 casos activos, 15 de los cuales corresponden a casos que se detectaron en las últimas 24 horas.

Reporte Seremi de Salud :

Por su parte, en el reporte de la Seremi de Salud de este martes 14 de septiembre se informó que en las últimas horas se confirmaron 7 casos de Covid 19 con PCR positivos, 04 de la comuna de Coyhaique y 03 de Cisnes, además de 06 casos probables, 02 de Coyhaique, 02 de Chile Chico y 02 de Cisnes, de un total de 181 muestras que han sido examinadas en las últimas 24 horas.

Actualmente la región de Aysén presenta 20 casos activos y desde el inicio de la pandemia la cifra llega a 8.227 casos confirmados de Covid 19 con PCR positivos.

Actualmente en el Hospital regional de Coyhaique se encuentra un paciente hospitalizado por Covid 19 sin requerimiento de ventilación mecánica.