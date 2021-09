La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en contra de la resolución N.º 673 de la Intendencia Regional de Aysén de fecha 26 de julio de 2018, que decretó la expulsión de ciudadano colombiano, por encontrarse en ese momento formalizado en causa de tráfico ilícito de drogas, pese a que con fecha 2 de febrero de 2019, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de la ciudad, lo declaró absuelto.

Coyhaique.- En fallo unánime (causa rol 52-2021), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros, Sergio Mora Vallejos, Pedro Castro Espinoza y José Ignacio Mora Trujillo – acogió la acción interpuesta, tras establecer el actuar ilegal de la recurrida al dictar la resolución de expulsión de los amparados.

“(…) del análisis de la Resolución impugnada, esto es, la N.º 673, de 26 de julio de 2018, dictada por Geoconda Navarrete Arratia, Intendente de la Región de Aysén se puede constatar que no aparecen las motivaciones, fundamentos o razones por las cuales se adopta la decisión de expulsión del ciudadano de nacionalidad colombiana Luis Mario Mayor, lo que convierte a dicho documento en un acto arbitrario e ilegal”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “a mayor abundamiento, no puede dejar de advertirse que la Resolución Exenta N° 673, ya indicada, impugnada por esta vía constitucional, no da cuenta de haberse tramitado de acuerdo a un proceso administrativo en que el amparado hayan tenido a lo menos el derecho a ser oído, a controvertir las imputaciones que pesan en su contra, a contar con una defensa letrada en representación de sus derechos y a presentar las pruebas que estimaren del caso, lo que implica una grave vulneración al debido proceso, derecho que rige transversalmente, tanto en sede jurisdiccional como administrativa; máxime, al considerar que la propia Autoridad Administrativa acompaña una copia del acta de la audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, en causa Rit 1158-2020, en la cual se suspende condicionalmente el procedimiento que se había seguido en contra del amparado por un delito de lesiones, como asimismo se acompañó por la recurrente copia de la sentencia absolutoria dictada en los antecedentes Rit 36-2018, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, respecto de un delito de tráfico de drogas; por lo cual no existe una sentencia ejecutoriada condenatoria en su contra que podría motivar el ejercicio de la facultad de expulsión de la autoridad, en los términos que contempla el DL 1094”.

Por lo tanto, concluye que: SE ACOGE el recurso de amparo interpuesto con fecha 1 de septiembre de 2021, por el abogado Joaquín Bizama Tiznado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de Luis Mario Mayor, en contra de la Resolución N.º 673, de fecha 26 de julio de 2018, dictada por la Intendencia Regional de Aysén y, en consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO la Resolución Exenta N.º 673, que ordenó la expulsión del territorio nacional del amparado, ya individualizado.”