Se trata de 08 casos con PCR (+), cuyas muestras fueron reportadas como probables para variante Delta, quienes ya se encuentran en aislamiento.

Aysén.- En base a los últimos resultados que arrojó el laboratorio del Hospital Regional Coyhaique, hasta este momento se han notificado en la localidad de Pto. Cisnes un total de 12 casos confirmados por PCR o test de antígeno, además de 06 casos probables, con un total de 18 casos; brote por COVID-19 que tiene la particularidad que presenta un total de 08 casos probables de variante Delta.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud (s), Verónica Godoy Molina, quien además hizo un llamado a la comunidad a extremar las medidas de autocuidado para el control de los contagios. “Esta mañana el laboratorio de biología molecular del Hospital Regional Coyhaique reportó la existencia de 08 casos probables de variante Delta, que corresponde a 03 niños y 05 adultos. El cuadro clínico presentado por los casos corresponde a enfermedad respiratoria leve. Todos ellos cumpliendo su asilamiento en su domicilio. Es por esta razón, que hacemos un llamado a la comunidad de Cisnes para que durante los próximos días extremen las medidas preventivas frente al COVID-19, que se reúnan ojalá solo con su grupo familiar cercano para no facilitar la propagación del coronavirus, ya que de no existir la responsabilidad individual para mantener las medidas de autocuidado, podría existir un aumento de casos en la comuna de Cisnes, generando incluso modificaciones en el plan Paso a Paso para esta comuna”.

En el caso de los casos reportados, el promedio de edad es de 30 años, con un rango de 2 a 63 años, donde hasta este momento no se registran personas hospitalizadas.

Recomendaciones

.- Debido a que la localidad se encuentra en fase 4 del Plan Paso a Paso, se solicita a la comunidad concurrir tempranamente a evaluación médica a hospital local, frente a síntomas sugerentes de COVID 19.

.- Para el fin de semana de Fiestas Patrias se solicita a la comunidad limitar los festejos a grupos pequeños, familiares y aplicando todas las medidas de prevención.

.- Las personas con sintomatología respiratoria abstenerse de participar en reuniones sociales.

Confirman 08 nuevos casos de Covid 19 con PCR positivos

En el reporte de la Seremi de Salud de este miércoles 15 de septiembre se informó que en las últimas horas se confirmaron 08 nuevos casos de Covid 19 con PCR positivos en la región de Aysén.

Según se detalló, de estos nuevos casos 04 de Cisnes, 02 de Coyhaique y 01 de Aysén, además de 09 probables, 06 de Coyhaique, 02 de Cisnes y 01 de Aysén de un total de 459 muestras que han sido examinadas en las últimas 24 horas.

Actualmente la región de Aysén presenta 31 casos activos y desde el inicio de la pandemia la cifra llega a 8.234 casos confirmados de Covid 19 con PCR positivos.

Actualmente en el Hospital regional de Coyhaique se encuentra un paciente hospitalizado por Covid 19 sin requerimiento de ventilación