Un problema eléctrico sería el origen de la emergencia. El personal del recinto logró evacuar a los niños y a quienes trabajan en el lugar.

Puerto Aysen.- La tarde de este miércoles se registró una emergencia en el sector de la sala cuna del Cesfam de Puerto Aysén, hecho que convocó a todos los organismos que integran el ABC. Además y debido al protocolo establecido, el personal de recinto evacuo a los niños y a los trabajadores del lugar.

Concurrieron al menos dos unidades del Cuerpo de Bomberos, a cargo del comandante, Marcos Latorre.

“En el lugar se produjo el recalentamiento de algunos conductores y equipos eléctricos, los cuales terminaron incendiándose y derritiéndose. Afortunadamente el personal que trabaja en la sala cuna tiene su plan de emergencia bastante actualizado, por lo tanto, ellos pudieron evacuar a la gente y a los niños que están aquí y los llevaron a un punto seguro, que es en otro sector del Cesfam”.

Ahora, respecto al origen de la emergencia, el oficial de Bomberos, señaló que, “esto se produce para ser exacto, en un tubo fluorescente que esta al interior de la sala cuna, este se incendió y esto causa que el sistema eléctrico no funcione correctamente, por lo tanto, no se produce el corte de energía, se calientan los equipos y terminan derritiéndose o ardiendo, que fue lo sucedió en este lugar”.

Según advirtió el Comandante de Bomberos, Marcos Latorre, ante esta emergencia se recomienda cambiar la instalación eléctrica. “Son daños importantes, puesto que revisten toda la instalación eléctrica que probablemente tenga que ser cambiada. Estructuralmente no hubo ningún evento, además, utilizaron de buena forma los extintores que tenían dispuestos en el lugar”.

En tanto el director del Cesfam, doctor Cesar Reguero, manifestó, “tenemos una guardería ubicada en el Cesfam, nos avisan que hubo un desperfecto eléctrico, el cual genero incendio en un foco de electricidad. Frente a esto, las funcionarias activaron el plan de emergencia y trasladaron a los ocho niños a un lugar seguro especialmente habilitado para ello. Actualmente se encuentran bien, tanto los niños como los funcionarios, posterior a ello, se activó el plan de Bomberos, Samu, Carabineros y la parte eléctrica”.

Reguero, concluyó indicando que debido a esta situación deberán solución el desperfecto eléctrico, asegurando que, “todo lo que se deba mejorar se va a mejorar”.