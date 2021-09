Ante el fin de semana largo por Fiestas Patrias, el Director del Servicio de Salud Aysén, acompañado por el Director del Hospital Regional Coyhaique y el Jefe de Urgencias Subrogante de dicho centro asistencial, entregaron una serie de recomendaciones e información a la ciudadanía, a fin de optimizar las atenciones y recursos disponibles por los diversos establecimientos existentes en la región de Aysén.

Aysen.- Gabriel Burgos, informó que los días sábado 18 y domingo 19, se continuará con la Búsqueda Activa de Casos, mediante el examen PCR, el cual se ejecutará en el Colegio Médico de la ciudad de Coyhaique, del mismo modo que el SAPU del CESFAM Alejandro Gutiérrez, funcionará hasta el viernes y que las atenciones en las Postas de Salud Rural de la región, se continuarán brindando ante casos de remergencia, todos y coordinados a través del SAMU.

Por su parte, Jaime López, Director del Hospital Regional Coyhaique, señaló que como establecimientos se han dedicado a planificar el trabajo que se desarrollará durante el fin de semana, “Ante la alta demanda de consultas en el Servicio de Urgencias, asociado a la presencia de agentes virales, adicionales a lo que es el Covid-19, la tranquilidad de la población debe estar radicada en que tenemos armada la atención de nuestros equipos Médicos, de Enfermería y Matronería, para poder resolver las necesidades, sin embargo es bueno destacar que ojalá no sea necesario que la población acuda a nuestro Servicio de Urgencia, teniendo una conducta personal preventiva, que evite principalmente la accidentabilidad y la ocurrencia de enfermedades agudas asociadas a la ingesta de alimentos, que no estén bien preparados o no sean los adecuados y también todos los excesos que en definitiva terminan afectando la condición física de las personas”.

La Autoridad también señaló que “El hospital está altamente demandado en cuanto a la disponibilidad de camas, pese a no tener hoy día, más que un caso de Covid hospitalizado, teniendo prácticamente el 95% de nuestras camas ocupadas, porque hemos venido trabajando un programa de resolución de lista de espera quirúrgica al que también se suman dolencias que se han venido manifestando en la población, asociadas a accidentes y descompensaciones de personas que durante el periodo largo de pandemia no tuvieron los controles adecuados “, detalló la autoridad.

Finalmente, Eduardo Pineda, Jefe Subrogante de la Unidad de Urgencias del Hospital Regional Coyhaique, señaló que la ciudadanía debe concurrir al hospital, sólo en caso de gravedad, de qué de producirse una saturación en la sala de espera, se podría alcanzar una demora de 10 horas para la atención de un paciente.