Producto del reciente brote de la variante Delta de Coronavirus en Puerto Cisnes, sumado al aumento en casos positivos, el Ministerio de Salud ha determinado que Cisnes debe retroceder en el plan paso a paso y de estar en fase 4 a partir de 5 de la madrugada de este miércoles 22 de septiembre baja a fase 3.

Puerto Cisnes.- Según lo señalado por el Alcalde Francisco Roncagliolo, esto debiera aplicarse solo a Puerto Cisnes, algo que ha conversado con la Seremi de Salud en otras oportunidades.

“Cuando tengamos brotes por localidades y tengamos que retroceder de fase, ojala fuéramos retrocediendo por localidades, o sea, si hoy se presentó en Puerto Cisnes, la idea es que sea Puerto Cisnes la que tuviera el retroceso y no afectar así el libre trabajo de las demás localidades. Si hubiera pasado en La Junta, en Puyuhuapi, es el mismo criterio que ponemos a disposición y también es un criterio que maneja la Seremi de Salud, precisamente conociendo la realidad de comuna. En la cual, tenemos unas distancias mayores a 45 kilómetros entre localidades y que obviamente estamos bien distribuidos y que una situación que pasa en una localidad, no necesariamente pueda afectar a otra. Así es que, por lo mismo, ese es el planteamiento que ha hecho la Seremi de Salud”.

Desde la Municipalidad y en relación al brote de la variante Delta, se tomó una medida especial con las clases específicamente en Puerto Cisnes, agregó el Alcalde Roncagliolo.

“Como Municipalidad, como sostenedor de todo lo que significa la educación a nivel comunal, tomamos una medida especifica con Puerto Cisnes, que tiene que ver con que de aquí al día viernes 24 de septiembre, nosotros vamos a evaluar cómo se comporta esta situación, si hay contención. Hoy (lunes), hay una búsqueda activa en Puerto Cisnes, por lo tanto, esos resultados también van a ser positivos para nosotros, pensando en que la información que nos entreguen, nos va a permitir tomar otras decisiones. Por lo tanto, este viernes vamos a definir la situación de continuidad de clases presenciales en Puerto Cisnes. Pero también han existido consultas por parte de padres y apoderados de otras localidades, Puyuhuapi, La Junta, que nos han preguntado en relación a participar o no en las clases, así es que, igual hemos tenido cierta flexibilidad de poder trabajar, entre presencial y online”.

El Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo, enfatizó en el llamado al autocuidado, a tomar en cuenta las medidas preventivas del coronavirus, más ahora que en Puerto Cisnes está presente una nueva variante, indicando también que la fase 3 es una clara señal de advertencia.

“La fase 3 para nosotros es una clara señal de advertencia, porque la idea no es volver a situaciones de mayor restricción. Obviamente tenemos que aplicar algunas medidas que permitan y acompañen el trabajo que está haciendo el Servicio de Salud. Hoy valoramos lo que está haciendo la Seremi de Salud, a través de su departamento de epidemiologia, la asesoría técnica que se está entregando permanentemente a una condición que es nueva. La condición nueva es que tenemos esta variante Delta, por lo tanto, hay protocolos que se hacen mucho más estrictos y por lo mismo en ese sentido también a nuestros vecinos hay que decirles claramente que si tenemos algún brote de esta variante en cualquier lugar de la comuna, los protocolos son totalmente distintos a los que estábamos acostumbrados”.

El Alcalde Roncagliolo, insistió en que la única forma de evitar nuevos contagios es que la comunidad tome en cuenta las restricciones impuestas por la Seremi de Salud, seguir estrictamente utilizando las medidas preventivas, vacunarse a quienes no lo han hecho y proteger sobre a quienes están más propensos a contagiarse de coronavirus y sus variantes.