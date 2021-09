La madrugada de este miércoles, se registró un incendio declarado en las cercanías de Villa Cerro Castillo, aproximadamente a unos 2,5 kilómetros de la localidad, donde una vivienda resultó totalmente destruida por la acción del fuego.

Cerro Castillo.- Al lugar concurrió la Quinta Compañía de Bomberos de Ibáñez a prestar apoyo a la Brigada en Formación de Cerro Castillo, quienes lamentablemente al llegar la vivienda ya estaba envuelta en llamas. Tal como lo informó el director de la Brigada, Guillermo Calderón.

“A eso de la 1 de la mañana recibimos el llamado de un vecino, porque se estaba quemando una casa a una distancia aproximada de 2 kilómetros y medio de Cerro Castillo, sector el aeródromo. Al llegar, la casa pequeña, de material ligero, estaba completamente envuelta en llamas. Así es que, esperamos el apoyo de la Quinta Compañía de Puerto Ibáñez, para extinguir totalmente las llamas y remoción de escombros”.

En esta emergencia ocurrida en las cercanías de Cerro Castillo, no se registraron personas lesionadas y según el oficial de Bomberos, a la hora del incendio los propietarios del inmueble no estaban en el lugar. “Al momento del siniestro no habían moradores en el lugar y afortunadamente no hubo personas lesionadas”.

El director de la Brigada de Bomberos en formación de Villa Cerro Castillo, Guillermo Calderón, señaló que sus voluntarios se encuentran en permanente capacitación y lamentó que no cuenten con material mayor, como un carro bomba, para enfrentar este tipo de emergencias. Agradeciendo el permanente apoyo y la colaboración de la Quinta Compañía de Bomberos de Ibáñez.