En el tradicional espacio radial “Relatos del Baker. Puente Entre la Ciencia y la Comunidad” que se transmite todos los jueves, los investigadores Piero Mardones y Juan Pablo Boisier, explicaron la instalación de una estación pluviométrica de alta precisión en la localidad de Puerto Cisnes, que ayudará a reducir la incertidumbre acerca de las precipitaciones en la zona. “Instalamos un pluviómetro de alta precisión en Cisnes, de pesaje y con una pantalla protectora de vientos, que permite reducir sesgos que son bien conocidas en zonas como la Patagonia, con mucho viento y condiciones de nieve. Y este pluviómetro lo instalamos en el marco de una colaboración que tenemos con el CR2, el Laboratorio Eco Climático del CIEP y un proyecto FONDECYT, que en particular está estudiando el cambio climático en esta región”, señaló Juan Pablo Boisier, físico y climatólogo del Centro de Climatología y Resiliencia (CR2).

Puerto Cisnes.- El objetivo es comparar los datos que emiten los actuales productos, tanto satelitales, como terrestres y recoger las diferencias entre unos y otros. “Este pluviómetro recoge toda el agua que va quedando y por lo tanto uno podría calcular también evaporación, viendo las diferencias observables en el recipiente. En particular lo que apoyé fue dejar transmitiendo la estación, incorporarla al CDOM (Centro de Datos Oceanográficos y Meteorológicos) y la idea es comparar con otros pluviómetros instalados en la zona, para ver el valor agregado y ya hemos visto en las primeras observaciones que es capaz de medir una precipitación mucho más fina que otros pluviómetros”, señaló el geofísico y meteorólogo, Piero Mardones.

Lo que se busca a mediano y largo plazo es evaluar series climatológicas, que son periodos de unos 30 años, que permiten advertir los cambios en el territorio. “En el marco de este proyecto FONDECYT que está evaluando y tratando de reducir las incertidumbres de cambio climático y en particular del régimen de precipitaciones en Patagonia. En el marco de este proyecto observacional que apunta a ver bien si es que las estaciones actuales están capturando el régimen actual. Eso nos va a permitir, por otro lado, cómo lo hacen otro tipo de productos como lo son, por ejemplo, las imágenes satelitales que estiman precipitaciones y también otras cosas, mezcla de modelos y observaciones. Al tener mejor calibrado o conocer los sesgos de estos productos, nos permiten ver en los modelos de climas que nos dan proyecciones hacia el futuro, cuáles modelos están haciéndolo mejor o peor, y en base a eso reducir la incertidumbre”, remató el climatólogo y físico, Juan Pablo Boisier.

Cabe señalar que este proyecto es una colaboración entre el Laboratorio Eco Climático del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).