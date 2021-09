SeremiTT se refirió al caso del transporte marítimo de la Ruta Cordillera y el bus de conectividad del tramo Melinka – Repollal.

Aysen.- Con el fin de dar a conocer las gestiones administrativas para sancionar a las empresas que han sido denunciadas por los pasajeros, ya sea por incumplimiento de frecuencias o faltas en el servicio, el seremiTT se refirió a dos casos que afectaron la movilidad de vecinos del litoral. En mayo de este año, los usuarios de la barcaza Jacaf denunciaron que la calefacción de dicha nave no estaba funcionando, mientras esperaban que la Armada diera orden de desembarco en Puerto Chacabuco, cerrado por condiciones climáticas. Esta situación se prolongó por varias horas provocando la molestia de los pasajeros.

Al respecto el seremiTT Fabián Rojas anunció que “esas denuncias que recibimos por parte de los vecinos dieron origen a un proceso sancionatorio que culminó con una multa de 8 millones 500 mil pesos por incumplir las condiciones de servicio. La empresa ya contaba con otra multa, un descuento equivalente a 105 millones de pesos por un incumplimiento de itinerarios y frecuencias. La señal que queremos dar es que cuando se hacen las denuncias podemos iniciar estos procesos y tener un resultado, que son multas cuando no se garantizan las condiciones de servicio”.

En otro caso que afectó a los habitantes del litoral norte, a fines de agosto se anticipó el fin del contrato de la ruta de transporte subvencionado Repollal – Melinka, por no prestar el servicio debido a desperfectos técnicos del bus y no contar con una máquina de reemplazo.

“Al reclamo de los vecinos se sumó el reclamo del municipio por lo que terminamos el contrato y contratamos un nuevo servicio. Además se aplicó una multa al operador por no entregar el servicio de la forma adecuada, se le descontó el monto del subsidio y además se cobró la boleta garantía. En total, el valor de la multa fue de unos 10 millones de pesos. Esto da cuenta de que vamos a exigir a los operadores entregar el mejor servicio a nuestros usuarios y si esto no ocurre, vamos a tomar las decisiones más drásticas en pos de garantizar un buen servicio para los vecinos de la región de Aysén”, aseguró Rojas.

Los pasajeros de transporte público pueden hacer llegar sus denuncias y reclamos a través de las plataformas virtuales www.transportescucha.cl y www.fiscalización.cl. Además se puede acudir presencialmente a la OIRS de la SeremiTT Región de Aysén, ubicada en Dussen 188, Coyhaique.