Se analiza la posibilidad de contratar los servicios de la Chelenko, embarcación de carga que podría apoyar con un viaje diario a la Pilchero.

Chile Chico.- Diversas han sido las organizaciones de Chile Chico que han manifestado su preocupación por el limitado servicio que poseen para el traslado lacustre entre la “ciudad del sol” y Puerto Ingeniero Ibáñez. Por ahora, la antigua barcaza Pilchero está operando con normalidad entre ambas localidades.

Toda esta situación es porque no se ha adjudicado la carena de la embarcación de mayor capacidad, la Tehuelche.

“Es lamentable la problemática que hemos tenido actualmente con la adjudicación de la licitación de la carena de la embarcación principal, como todos sabemos la primera empresa que se había adjudicado esta licitación se retractó y no continuó con esto. Actualmente se está a la espera de la empresa Asmar, que tiene hasta el 30 de septiembre para decir si es que acepta o no la licitación. Lo que se nos ha dado a conocer que ha tenido los mismos problemas que la empresa anterior, en base a que no tendría actualmente la maquinaria para sacar la embarcación del lago y hacerle la carena como corresponde. Esto es, sacar a dique la embarcación, lo cual está en el contrato y que sería la principal dificultad que tendrían estas empresas para realizar dicha licitación”, indicó el presidente del comité pro barcaza de Chile Chico, Jorge Barría.

El dirigente agrega que, “esta demora está afectando en general a todo Chile Chico, a varios sectores económicos y a la población en general. Por lo tanto, nosotros como comité estamos esperando hasta el día 30, para saber si la propuesta que se ha generado es aceptada o no por Asmar. En forma paralela, el Ministerio de Transportes ha hablado con los propietarios de la embarcación que se encuentra en Puerto Ingeniero Ibáñez que es la Chelenko y le han hecho llegar una propuesta formal a la empresa, con la cual habría un subsidio por un monto de 24 millones de pesos mensuales, con la idea que esta embarcación haga un viaje diario en forma de apoyo a la Pilchero, ya que a través de la Chelenko podrían pasar camiones por tener mayor capacidad de carga”.