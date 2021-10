A contar de este viernes se deja sin efecto la medida más restrictiva durante la pandemia, la cual en la región de Aysén originó más de 2.550 detenciones.

Aysén.- Un llamado a la población a que “no se relaje y continúe con las medidas de precaución” hizo la Delegada Presidencial Regional de Aysén, Margarita Ossa Rojas, luego de que este viernes quede sin efecto la medida de Toque de Queda.

En ese sentido, la representante del Presidente Sebastián Piñera en la región sostuvo que “entendemos que era una medida esperada por la ciudadanía, que por meses se sintió restringida, pero a la vez tiene que entender que era por un bien mayor: la salud de todos y, en ese sentido creo que tuvo un efecto positivo en nuestro territorio”, dijo.

Eso sí, la Delegada hizo hincapié en que desde el Gobierno “esperamos que el fin del Toque de Queda no se transforme en una alza que después no podremos controlar más, a sabiendas de que en las últimas semanas hemos tenido un alza en los contagios que incluye la llegada de la variante Delta, por eso, el llamado insistente a que no nos relajemos”.

Acto seguido, la autoridad recalcó que “es tiempo de agradecer a todos quienes nos ayudaron a controlar este proceso, complejo para todos, como Carabineros que efectuó más de 2.550 detenciones por infringir el Toque de Queda o el personal de Salud quienes también llevaron adelante más de 560 sumarios, todo, con tal de que la población de Aysén esté lo más resguardada posible del Covid-19 y sus consecuencias”, concluyó.