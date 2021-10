Los hechos afectaron a una pareja en el sector de la laguna Los Coipos, en las cercanías de Puerto Aysén. La investigación quedó fijada en 90 días y dependiendo del resultado de algunas diligencias, el imputado podría ser reformalizado.

Aysen.- El viernes pasado se llevó a cabo una audiencia de formalización en contra de un sujeto, inicialmente por el delito de robo con violencia, ya que, en el mismo acto judicial el imputado entregó una versión totalmente distinta a la de las víctimas y es por ello que se deben efectuar nuevas diligencias en el plazo fijado por el Tribunal.

Esto en base a unos hechos registrados hace algunas semanas atrás en el sector denominado laguna Los Coipos, un paseo público municipal cercano a Puerto Aysén, donde una pareja es abordada por un sujeto que los habría golpeado con un arma de fuego.

Personal de Carabineros logra la detención del imputado y queda a disposición del Ministerio Público, que a través del fiscal Pedro Poblete Viejo, lo formaliza ante el Juzgado de Garantía porteño.

“Esta es una denuncia que se produce durante el mes pasado, el 4 septiembre específicamente, donde habría existido el delito de robo con violencia en el sector de la laguna Los Coipos. Conforme a los antecedentes preliminares, se da una denuncia en la cual señala una pareja en los momentos en que se encontraban en los estacionamientos del lugar, haber sido asaltadas por un sujeto desconocido, quien los agrede con un elemento contundente, un arma de fuego, a ambas personas. Conforme a lo antecedentes que se pudieron ir recabando, se pudo establecer la identidad de este sujeto, del involucrado y se solicitó una orden de detención al Tribunal, la cual no tuvo resultados en primera instancia y posteriormente se logra la ubicación de esta persona y se vuelve a solicitar esta orden para asegurar su comparecencia, lo cual se logra parte del Juzgado. Por este motivo, se formaliza por robo con violencia al imputado”.

El persecutor, añadió que, “en esta audiencia el imputado declara, se sitúa en el lugar de los hechos, pero da una versión alternativa. Lo que en rigor corresponde ahora es, realizar más diligencias tendientes a confirmar o descartar los hechos y poder precisar de una vez por todas, cual es la dinámica del delito. Inclusive podría estar, conforme a estos antecedentes, recalificándose posterior a los hechos a un delito diverso, que podría ser claramente un delito de lesiones o inclusive llegar, conforme a la entidad de las lesiones, porque hasta el momento no tenemos una certificación de un informe realizado por el Servicio Médico Legal, a una calificación eventualmente de un delito de homicidio frustrado”.

Aún no están todos los antecedentes y se continúa investigando para determinar qué fue lo que sucedió, en atención a que “las versiones son bastante encontradas y han existido dificultades para obtener elementos probatorios, que permitan acreditar una u otra diligencia”, remarcó el fiscal Pedro Poblete.

Respecto a las medidas cautelares, el Ministerio Publico solicitó la prisión preventiva del imputado, lo cual no fue acogido por el Tribunal, determinando la prohibición de acercarse a la víctima, mientras la Sección de Investigación Policial de Carabineros reúne mayores antecedentes, en los 90 días de plazo fijados para el termino de las indagatorias.