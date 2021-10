Junto a las clases habituales también hubo espacio para la distracción de toda la comunidad educativa, jornadas que pusieron a prueba el conocimiento y otras donde la distracción, habilidad y alegría unieron a toda la comunidad educativa del colegio en este nuevo cumpleaños.

Puerto Aysén.- Un nutrido programa de actividades ha llevado a cabo estos días, el liceo Bicentenario San José U.R. de Puerto Aysén, en el contexto de su aniversario número 28 al servicio de la educación. Iniciativas que cuentan con la participación de toda la comunidad educativa.

“Son 28 años de servicio a la comunidad, de brindar una educación de calidad a esta comuna que yo creo que nuestro liceo ha sido un aporte significativo a la formación de nuestros jóvenes, niños y niñas de Aysén”, señaló la directora del establecimiento, Marcela Castro.

La directora del liceo Bicentenario San José U.R. de Puerto Aysén, añadió que están muy felices de cumplir un año más junto a toda la comunidad educativa, “porque con la historia de nuestro liceo, que no ha estado exenta de sacrificios, a veces de conflictos o de momentos tristes, sin embargo, yo creo que como liceo nos hemos convertido en una gran institución. En este minuto ocupamos un sitial importante en la región, en la comuna y también a nivel país, así es que, estamos contentos con nuestra trayectoria”.

Darlin Cárdenas, presidenta del Centro General de Alumnos del liceo San José de Puerto Aysén, valoró la instancia propiciada por el establecimiento para que tras la pandemia y luego de muchos meses sin poder reunirse con el resto de sus compañeros a disfrutar de actividades en común, hoy a través del aniversario han podido distraerse, bajo todas las medidas de autoprotección establecidas.

“Muchas veces no pudimos conocer tanto a nuestros compañeros y ahora no solo nos juntamos con nuestros curso sino que nos reunimos también con los otros cursos que están en nuestra alianza y convivir es muy importante para una comunidad educativa, porque se instauran momentos en que tú conoces a la otra persona, el respeto y aprendes cosas nuevas. Somos 4 alianzas, la roja, verde, azul y amarilla, hemos tenido concursos de inglés, historia, actividades como bailes, tugar tugar, imitación a profesores y varias actividades más”.

Desde la dirección del liceo, agradecieron la permanente participación y colaboración de toda la comunidad educativa, directivos, profesores, asistentes de la educación, estudiantes, padres, apoderados más las autoridades y servicios públicos que siempre reconocen el trabajo del liceo Bicentenario San José U.R.