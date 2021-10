Conscientes de las dificultades que tienen los habitantes de la provincia y comuna de Aysén por la falta de resolutividad del hospital, los diputados Miguel Ángel Calisto y Aracely Leuquén, el Senador David Sandoval y dirigentes del Consejo Consultivo de Salud de Aysén, se reunieron en Santiago con el Ministro de Salud, Enrique Paris, para solicitarle que se considere en la Ley de presupuesto 2022 la mediana complejidad para este recinto.

Santiago.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “escuchamos los planteamientos del Ministro y quedó el compromiso para avanzar en la ley de presupuesto 2022. Se necesitan principalmente equipamientos, como el Scanner, además de más especialistas, más turnos, así como también mejorar la resolutividad del hospital, con el fin de garantizar un mejor servicio a los vecinos de la provincia, y así evitar que la gente tenga que seguir yendo a Coyhaique a atenderse.

“También le planteamos al Ministro la necesidad de abordar los temas de especialistas y de terminar con las listas de espera. Hay mucha demora en las horas médicas que están pendientes por parte del Servicio de Salud. Nosotros le transmitimos al Ministro que se agilicen las atenciones, porque no todo es Covid. Hoy en día tenemos gente que está pasándolo mal porque se han retrasado exámenes y atenciones médicas”, señaló.

Por su parte, la diputada Aracely Leuquén, indicó que “en la comuna de Aysén tenemos un déficit importante de especialistas, un cuestionamiento sobre la calidad de la atención en el ámbito de la salud. Hoy nos vamos gratamente satisfechas por la reunión, porque se adquirieron importantes compromisos”.

“Es importante resaltar la unidad que hemos manifestado todos los parlamentarios de la Región para trabajar estos temas en conjunto, muy especialmente lo que significa el mejorar la resolutividad y elevar la complejidad de este recinto. Queremos que el Hospital de Puerto Aysén no sea un elefante blanco, que no sea sólo una buena infraestructura, sino también que esté al servicio de la comunidad, y así evitar que los vecinos tengan que trasladarse a Coyhaique”.

La Presidenta del Consejo Consultivo de usuarios del Hospital de Puerto Aysén, Ximena Ruiz, indicó que “nosotros quedamos bastante conformes con la reunión, ya que el Ministro se comprometió a revisar los proyectos, a tratar de apresurarlos un poco más, también sabemos y entendemos que este año es el último de este Ministro, por lo que quedamos atentos a lo que él pueda sacar de aquí hasta marzo”.

Finalmente, la dirigenta señaló que “tenemos que realizar una reunión con la gente del Servicio de Salud, ahí tenemos que hincar el diente, ya que al parecer no se estaría informando lo que sucede en la Región de Aysén tal como sucede. El Ministro dejó entrever que él no estaba contento con lo que informamos, él manifestó que tenía otra apreciación de lo que vive la comuna”.