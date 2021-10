En pésimo estado se encuentra sector by pass, ruta 240 Puerto Aysén – Coyhaique, ya que la loza de asfalto ha cedido considerablemente y además presente una cantidad considerable de griegas, las que han sido tapadas con un material de sellado. Pero el problema se genera para la gran cantidad de autos a diario circula por el lugar.

Aysen.- Es importante recordar que este sector fue modificado hace algunos años cuando se construyó el puente Dun y la ruta alternativa entre Coyhaique y Chacabuco. Desde ese entonces comenzaron los problemas en el by pass, algo que la empresa en su momento intentó subsanar, pero finalmente el inconveniente se mantiene hasta el día de hoy.

“El departamento de proyectos junto al laboratorio regional están trabajando en un proyecto para poder dejar licitado de aquí a fin de año y poder comenzar obras a fines de enero o febrero. La idea es poder remover todo el asfalto que presentó descenso y reemplazarlo por un pavimento de hormigón, considerando mejoramientos de la subrasante, a través de un sistema técnico de geo-mallas para no sufrir los desperfectos que todos conocemos”, señaló el jefe provincial de Vialidad, Jorge Barría.

Respecto al conocimiento que se tenía de la condición del terreno donde se ubica la rotonda, el jefe provincial de Vialidad, señaló.

“Desconozco la mecánica de suelo que hubo en ese sector, pero es un terreno bastante complejo de trabajar y por lo mismo tuvimos este tema de descenso en esta plataforma, dado que, en su etapa inicial cuando se construyó esto, se sabía de alguna manera que pudiesen haber problemas. Pero lamentablemente los movimientos de tierra que se debiesen haber hecho en ese momento, eran bastante significativos para poder continuar con el proyecto en su totalidad”.

El jefe provincial de Vialidad Aysén, Jorge Barría, reiteró que se le va a dar solución a esta problemática en los próximos meses, con una nueva geometría, nuevo pavimento e incluso se incorporaría iluminación.