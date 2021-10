El hecho fue detectado luego que un camión sin matrícula evadió un control carretero dándose a la fuga, el cual transportaba más de 700 cajas contenedoras de más de 100 mil elementos prohibidos, tras lo cual dos ciudadanos –uno de nacionalidad chilena y otro argentino- fueron detenidos por este hecho.

Coyhaique.- Las diligencias han sido apoyadas por Labocar, GOPE, OS-7 y el Servicio Nacional de Aduanas sumado a coordinaciones efectuadas con la PDI.

Dos personas detenidas por infracción a la ley de control de armas y explosivos tras la incautación de un camión que transportaba cerca de 100 mil unidades de fuegos artificiales, fue el resultado de un control y fiscalización carretera efectuado por personal de Carabineros de la Subcomisaría Balmaceda (F) con apoyo de Carabineros del Retén El Blanco, en virtud de la planificación de múltiples servicios desarrollados preventivos en las rutas de la región.

El General Hugo Zenteno Vásquez, Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén indicó que diligencias efectuadas permitieron identificar la existencia de un paso no habilitado, por el cual habría sido ingresada al territorio nacional la carga de contrabando de mercancías prohibidas y controladas.

“Se logró identificar por un paso no habilitado en Portezuelo, el ingreso ilegal de un camión conjuntamente con dos personas adultas –un ciudadano chileno y otro argentino- los cuales al ser fiscalizados en la ruta de Balmaceda a Coyhaique (ruta X-699 con ruta CH-245), eludió el control, se dio a la fuga, fue interceptado por los carabineros logrando la detención de ambas personas conjuntamente con el vehículo que transportaba 737 cajas de fuegos de artificio. Hablamos de más de 100 mil unidades y que está en proceso de contabilización por parte de Carabineros”, expresó el Jefe de Zona.

Dicha situación se gestó pasadas las 08:00 horas del miércoles en circunstancias en que un dispositivo integrado por los Sargentos 2do. Enrique Cisternas Reyes y Milton Leal Suazo realizaba un patrullaje preventivo por la ruta X-699 junto con efectuar una vigilancia del límite político internacional, divisan en el trayecto un camión sin patentes y con su carga cubierta por una lona, el cual tras hacer caso omiso a la fiscalización se dio a la fuga por aproximadamente 5 kilómetros, siendo seguido y controlado por carabineros. Al revisar la carga, el personal se percató que se trataba de pirotecnia, siendo ambas personas detenidas por este hecho.

Incautación evitará lesiones y daños

El Oficial General añadió que el procedimiento desarrollado en coordinación con la Fiscalía local de Coyhaique, ha sido apoyado por el Laboratorio de Criminalística institucional (Labocar), el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) así como por la Sección OS-7 a través del can detector de drogas “Gazu” con la finalidad de determinar la existencia o no de alguna sustancia prohibida en la carga incautada.

Hasta el cierre de esta edición, Carabineros junto al Servicio Nacional de Aduanas, continúa el proceso de conteo de la millonaria carga que fue sacada de circulación, mercadería que por instrucción de la Fiscalía fue entregada a Aduanas para su resguardo, valoración y almacenaje en un lugar seguro.

“Estos fuegos artificiales no van a llegar a manos de personas que se puedan lesionar, lesionar a otras o que puedan provocar algún incendio. Estamos siempre en la frontera presente, controlando y esto obedece a una planificación para poder detectar este tipo de situaciones (…) hoy fue un éxito donde los carabineros con compromiso y valor han desarrollado un control y han detectado este ilícito de poder incautar esta gran cantidad de cajas de fuegos artificiales”, indicó el General Zenteno, quien -sin especificar una cifra- indicó que se trata de una carga avaluada en millones de pesos.

Indagan destino

Actualmente, la Institución desarrolla diligencias orientadas a establecer el destino de la carga, indagatorias en la que igualmente se encuentra trabajando Aduanas, sumado a coordinaciones con la PDI con la finalidad de establecer la situación migratoria de los ciudadanos chileno y argentino.

“El destino puede ser Coyhaique o cualquier otra ciudad de nuestro país, por lo tanto, se están desarrollando las líneas investigativas para poder determinar cuál era el destino efectivo”, indicó el Jefe de Zona.

Los detenidos fueron derivados al hospital regional para la constatación de lesiones quienes en el transcurso de este jueves pasarán al control de detención, en tanto que los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía que dirige investigación por este hecho.

Prohibidos en chile desde el año 2000

La gran cantidad de menores quemados, mutilados e inclusive fallecidos motivó la prohibición del uso de fuegos artificiales en nuestro país, luego que la ley 19.680 que prohíbe el uso de fuegos artificiales y la reforma a la ley 17.798 sobre control de armas y explosivos que se publicó en el Diario Oficial el 25 de mayo del año 2000.

Su comercialización implica multas que varían entre 10 a 50 unidades tributarias mensuales (UTM), con posibilidad de clausura del local y de 25 a 75 UTM para quien fabrique este tipo de elementos pirotécnicos, con posibilidad de cierre del establecimiento.

Hoy en día en nuestro país se encuentra prohibido el uso, venta, importación, tenencia y transporte.

Carabineros formuló un llamado a no adquirir y denunciar la venta de este producto, contribuyendo evitar que niños o espectadores resulten lesionados producto de su manipulación, permitiendo iniciar los procesos investigativos y derivar los antecedentes a los tribunales de justicia.