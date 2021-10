En las ultimas Sergio González Borquez, Consejero Regional de la provincia de Aysén, confirmó públicamente que tras realizarse un examen PCR dio positivo a Covid – 19, notificación de la que fue informado el pasado día jueves.

González, dijo que se sometió a este análisis previo a un viaje que iba a realizar a Islas Huichas y en estos momentos su familia está en cuarentena preventiva y él en cuarentena obligatoria.

“Fuimos notificados en función de que me hice una consulta preventiva en el Cesfam Puerto Aysén, previo justamente a que este fin de semana viajábamos a Islas Huichas y para ello era importante ir confirmado de que no tenía ningún tipo de problemas. Lamentablemente fui notificado que estaba con Covid, eso lo informamos inmediatamente como familia, apenas nos entregaron la información también. La familia se reúne todos los días, en el caso nuestro es así, debido a esto ellos están en cuarentena preventiva y yo cuarentena obligatoria”.

Consultado el Consejero, sobre la condición de su hermana y Concejala de Aysén, Rosa González Borquez, confirmó que ella también dio positivo a Covid – 19, pero que en estos momentos está bien de salud. “Ella se encuentra bien, al igual que toda la familia en buen estado de salud, sin problemas. Ella (la Concejala Rosa González) responsablemente el mismo día jueves pasó a realizarse el control en el Cesfam y dio positivo también, por ello, está realizando cuarentena”.

Los hermanos Sergio y Rosa González Borquez, efectúan un programa todos días sábados en un medio radial de Puerto Aysén, espacio que este fin de semana no realizaron en vivo.