Tras un dedicado trabajo de investigación, recopilación de antecedentes, entrevistas, el productor audiovisual Rolando Schmidt, el año 2020 en medio del aniversario de Puerto Aysén y bajo un cine municipal repletó, estrenó con gran éxito el largometraje “Pioneros de Aysén, el despertar de la Patagonia”. Creación que estuvo presente en el Festival Internacional Audiovisual de Bariloche, obteniendo el primer lugar en la competencia internacional binacional.

Aysen.- “Este documental se hizo el año 2019, lo estrenamos el 2020 durante el aniversario de Aysén, tuvo una tremenda aceptación y empezó su etapa de circulación internacional. Inicialmente fue aceptado para muestra, en el Festival Internacional de Cine Austral en Córdova a principios de este año y ahora ya para cerrar, porque normalmente las circulaciones toman dos años, quisimos postularlo al Festival Internacional Audiovisual de Bariloche. Lo aceptaron y resultar ser que, ganamos la competencia internacional binacional de largometraje, mancomunadamente con un largometraje argentino que se llama fuegos internos”, comentó orgulloso, Rolando Schmidt.

El también creador del largometraje “Segunda al Rescate, Bomberos en la Patagonia”, afirmó que este segundo trabajo totalmente producido en la región de Aysén deja en el recuerdo a queridos vecinos y vecinas, “eso para mí es lo más emocionante y bonito, porque hoy doña María Guichapani, don Guillermo Mardones, ya no están con nosotros, pero su voz nos trae un premio internacional y con algo que representa de verdad nuestra cultura. O sea, yo admiro y respeto mucho el tema costumbrista y todo, pero nuestra Patagonia no es solamente las fiestas costumbristas, es mucho más. El puente, por ejemplo, lo armaron jóvenes de 17 y 18 años de acá de Aysén, no fue gente de afuera, no vino gente de Japón como dijo nuestro pionero Chávez, fue gente de acá, eso se muestra y que nos traiga un premio internacional, para mi sobrepasa cualquier cosa”.

Consultado Rolando Schmidt, ¿a quién dedicaría este logro, este triunfo de su trabajo audiovisual?, respondió que, “a los mismos pioneros, porque este es un premio “a nuestra historia, a nuestra identidad”.