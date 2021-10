A nivel regional se han dispuesto diversos puntos de vacunación con el objetivo de facilitar que esta prestación de salud esté al alcance de toda la comunidad.

Aysén.- Durante esta semana se dio inicio a la vacunación con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 para todas aquellas personas que cuentan con su esquema completo, vale decir, quienes ya hayan sido inmunizados con vacunas distintas a Sinovac, donde según calendario del Ministerio de Salud, podrán recibir el refuerzo las personas menores de 55 años, que hayan completado su proceso de inoculación hasta el 21 de marzo; mientras que desde los 55 años en adelante, para recibir su tercera dosis deben tener el esquema completo hasta el 06 de junio.

La información la dio a conocer la Encargada Regional del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), sany Ojeda Álvarez, quien detalló aún más este proceso de vacunación. “esta semana hemos iniciado el proceso de vacunación de refuerzo para todas las personas que han sido inmunizadas con su esquema primario con otras vacunas distintas a Sinovac, Astrazeneca, Cansino y Pfizer, ellos tienen la posibilidad de acercarse al punto de vacunación todas aquellas personas que hayan recibido su esquema completo con fecha al 21 de marzo, pueden acerarse esta semana a los puntos de vacunación implementados como el Gimnasio Regional en Coyhaique, y en Aysén el Polideportivo, mientras que en otras localidades, las personas solo deben acudir a los puntos de vacunación que ahí están implementados”.

Por su parte, Filberto Solís Ibáñez, quien recibió su dosis de refuerzo, junto con invitar a la comunidad a recibir esta prestación de salud, destacó la organización en el proceso de vacunación. “Yo vine por mi tercera dosis, me parece excelente, muy buena la atención porque está todo muy bien organizado, es rápido. Las personas deberían venir a recibir su dosis de refuerzo porque va a ser muy beneficioso no solo para la salud de ellos, sino que también para la familia, porque como estamos en una pandemia donde nadie se encuentra exento de no contraer el virus, entonces es muy recomendable que la gente se acerque a los puntos de vacunación donde la atención es muy buena y expedita.”

Finalmente, la enfermera encargada del programa de vacunación del Servicio de Salud Aysén, Paola Pantoja Mardones, detalló los puntos y horarios de vacunación. “Esta semana se partió con la dosis de refuerzo, y nuestros equipos ejecutores de vacunas se encuentran desplegados en toda la red asistencial, en las comunas de Coyhaique, Aysén y el resto de la región. Para quienes no conozcan sus puntos de vacunación pueden acercarse a sus CESFAM o postas de salud para tener más información. En el caso de Coyhaique, tenemos el gimnasio regional funcionando de las 09:30 a 13:30hrs en horario continuado; también esta la Mutual de Seguridad (10 a las 13hrs y de 14 a 16hrs); mientras que los días sábado, el punto de vacunación está en la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS (10 a 14hrs.), existen muchas posibilidades para que los usuarios reciban la dosis de refuerzo según calendario Minsal.”

Cabe señalar que a nivel regional, el proceso de vacunación en dosis de refuerzo alcanza a un 66,31% en personas mayores de 55 años, mientras que en menores de 55 años, la cobertura alcanza a un 53,23%, por lo que se hace importante que las personas que cuentan con el esquema completo de vacunación se informen a través del calendario Minsal (https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/) y acudan a los puntos de vacunación que se han dispuesto a lo largo de toda la región.