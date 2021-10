Viven en una esquina y ya son varios los accidentes que se han registrados prácticamente en la puerta de su casa, en el sector Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén.

Puerto Aysén.- No son uno ni dos, sino que muchos los accidentes que durante las noches, en la madrugada, los fines de semana, se registran en la esquina de las calles Pedro Aguirre Cerda y Pangal de Puerto Aysén, muchos de estos accidentes han terminado prácticamente en las puertas de una vivienda.

Esto ha llevado a que la familia se comunique con la junta de vecinos, para requerir alguna protección que evite una tragedia en el lugar. Es por ello que, la presidenta de la unidad vecinal de la población Pedro Aguirre Cerda, Rosa Chávez, ha hecho llegar un documento a la Municipalidad, para que se aborde esta problemática.

“Tenemos un gran problema desde hace un tiempo a esta parte en lo que es calle Pangal con Pedro Aguirre Cerda, en la esquina vive la familia Nitor Silva, donde en varias oportunidades personas a exceso de velocidad y también otras en estado de ebriedad han chocado y llegado hasta el interior del sitio, impactando su cerco. Y hace pocos días, nos decían los vecinos que llegaron hasta la vereda y chocaron un vehículo que hace poco menos de una semana había sido comprado. Nosotros ingresamos una solicitud al Municipio, donde adjuntamos fotos, algunas que tenían los vecinos desde el tiempo que estaba ocurriendo esto y que para nosotros es muy preocupante. Solicitamos que pongan una barrera de contención, porque necesitamos que esos vecinos estén protegidos de alguna manera, como medida de prevención antes que vaya a ocurrir algo más grave”.

Rosa Chávez, llamó a los conductores a ser responsables para evitar accidentes y de igual forma solicitó que el Municipio atienda el requerimiento, que busca prevenir hechos de mayor gravedad. “Yo voy primero a la responsabilidad del vecino, la vecina, que no tiene precaución al conducir y que debe tener en claro que para conducir no debe consumir alcohol. Yo siempre he dicho que no es pecado consumir alcohol, pero también hago un llamado a que quien consume debe dejar el vehículo, tiene que desplazarse en un móvil donde no sea el quien conduzca. Porque hemos llegado a esto, en solicitar al Municipio medidas de protección, cosa que si fuéramos todos responsables a la hora de manejar, esto no sería necesario”, puntualizó la dirigenta vecinal.