El día miércoles 13 de octubre, el Servicio Agrícola y Ganadero, recibió denuncia de atropello de un ejemplar de huemul, en la ruta de Reserva Nacional Cerro Castillo, sector Los Mallines.

Cerro Castillo.- Funcionarios SAG y CONAF y Director Regional del Servicio, concurrieron al lugar donde efectivamente se logró observar a un huemul (macho), funcionarios realizaron toma de datos junto a carabineros y posterior retiro del ejemplar del sector para efectuar necropsia correspondiente, todos los antecedentes recabados del accidente serán derivados al Ministerio Público.

En relación a este hecho, Matías Vial Orueta, director regional SAG señalo, “hoy lamentamos la segunda muerte durante el año 2021, por atropello de un huemul, hacemos un llamado a toda la comunidad y a todos los conductores que transitan por la carretera austral, especialmente en la zona del Parque Nacional Cerro Castillo a moderar la velocidad, ese sector habitan múltiples especies protegidas y todos debemos cuidarlas. Debemos reducir la velocidad, estar atentos y evitar este tipo de trágico incidente que hoy lamentamos profundamente”.

Por otra parte, Julio Molettieri, Jefe Provincial CONAF, se refirió al trabajo que se realiza a diario en el sector “los guardaparques en conjunto con carabineros realizan controles carreteros de forma permanente en la ruta, es importante sobre todo en esta época del año tomar todas las medidas de precaución, debido que es la época que los huemules comienzan a bajar y se acercan mucho más a la carretera, es por eso que se refuerzan los controles en puntos esenciales de atropellos, también estamos en constante monitoreo y conversación con los turistas que tratan de acercarse a los huemules, para explicarle que no deben acercarse a más de 20 o 30 metros, mantener la distancia, no alimentarlos, no generar estrés en los ciervos y haciendo énfasis que en esta fecha las hembras se encuentran preñadas”.

Ingrid Espinoza, Directora de Conservación de Fundación Rewilding Chile “es lamentable enterarnos de este segundo atropello, justamente en esta zona donde estamos trabajando fuertemente SAG, CONAF, Fundación Rewilding Chile, precisamente para la protección y monitoreo de esta especie emblemática en peligro de extinción, por otro lado es necesario que tanto las comunidades como las autoridades ligadas a la administración del patrimonio caminero, como vialidad, logremos avanzar en elementos preventivos, tales como bandas alertadoras, ojos de gato o algún tipo de señalética justo en este lugar donde ya está identificado que ocurren estos accidentes, es necesario el trabajo colaborativo de los Servicios, todo en pro de la conservación del huemul, estos lugares son corredores naturales de las especies, respetar la vida silvestre es fundamental”

Finalmente, Felipe Henríquez Raglianti, Seremi de Agricultura, indicó “Es una situación que causa mucho dolor, ya que hemos estado trabajando mucho, precisamente en el Parque Nacional Cerro Castillo, para poder conocer mejor las afectaciones a la salud de estos animales, trabajando de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil, con la academia y fundaciones, para poder conocer y cuidar de mejor manera los huemules, hemos hecho de manera permanente a la conducción a la defensiva, bajar la velocidad y sin embargo ocurren estas situaciones que son un llamado de atención, para estar más pendientes y nos colaboren y cuidar entre todos los huemules que son un patrimonio nacional en peligro de extinción”