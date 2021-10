Según lo anunciado por autoridades de los Ministerios de Transporte y Salud a contar de esa fecha se exigirá el pase de movilidad habilitado para quienes realicen traslados interregionales en medios de transporte público como buses, trenes y aviones, en viajes mayores a 200 km.

Aysén.- El PCR negativo se exigirá a quienes no cuenten con dicho pase, con una vigencia de un máximo de 72 horas realizado, desde la toma de muestra. Además, no se exigirá el Pasaporte Sanitario o C19.

En el reporte nacional COVID-19 de ayer lunes 18 de octubre, las autoridades del Ministerio de Salud y Transporte anunciaron que, a contar del 01 de noviembre, se exigirá solo el pase de movilidad habilitado para viajes interregionales en medios de trasportes público como buses, aviones y trenes.

Al respecto, la Seremi de Salud y ante este nuevo escenario nacional , a contar de igual fecha, dejará sin efecto la resolución N° 441 que exige el PCR (-) de ingreso a las personas que arriban al territorio regional . Resolución que fue emanada por la Autoridad Sanitaria con el fin de resguardar a su población ante el complejo escenario vivido en los meses críticos de la pandemia.

En el caso de las personas que no cuenten con su pase de movilidad al momento de realizar viajes interregionales de más de 200 kms de distancia, las autoridades anunciaron que se les exigirá un PCR(-) con una vigencia de máximo 72 horas desde la toma de muestra de dicho examen.

Las autoridades, además, recordaron que las personas con indicación de aislamiento obligatorio como casos positivos, contactos estrechos o viajeros provenientes del exterior, no pueden realizar viajes interregionales, ya que deben permanecer en cuarentena por el tiempo indicado por la Autoridad Sanitaria.-