Con diversos gremios de la pesca artesanal, industrial y algunos del turismo de Puerto Aysén, se reunió el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios. En cuanto al trabajo en el mar, la autoridad del nivel central afirmó que en los próximos días llegará a la región la Subsecretaria de Pesca, quien se reunirá con los distintos gremios que han manifestado su preocupación por los posibles cambios a la ley de pesca.

Aysen.- “Nos llevamos bastantes tareas para la casa, han sido reuniones productivas, positivas y en el caso de la parte de la pesca, la Subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, va a venir en un par de semanas más, para ir aterrizando en lo concreto en las distintas medidas”, señaló el Ministro Lucas Palacios.

Renato Flores, dirigente de la pesca artesanal en la región, comentó sobre la reunión con la autoridad del nivel nacional.

“Lo que le manifestamos al Ministro y por lo que estamos preocupados son las modificaciones a la ley, lo que crea una tremenda incertidumbre porque no sabemos que es lo que va a pasar. No nos olvidemos que la ley corta, en teoría eran tres indicaciones y vamos en más de 180, hay varias indicaciones que son perjudiciales para el tema nuestro, por ejemplo, la eliminación del traspaso. Esto es algo que nos preocupa porque hoy no hay mercado para vender la merluza en el fresco, enfriado, que era lo que nosotros históricamente hicimos, que eran pequeñas empresas que nos compraban el recurso y lo enviaban a España. Hoy el negocio cambio, la industria es la que procesa el producto y vende una infinidad y al eliminarse este traspaso, nosotros pensamos que va a traer un perjuicio tremendo para la región, porque no va a haber donde vender ese pescado”.

Existen otras preocupaciones para el sector pesquero artesanal, agregó Renato Flores, como algunas “modificaciones truchas”, que permitirían futuras aprobaciones de las zonas contiguas sin consulta a la región de Aysén.

“Y lo otro que nos tiene muy preocupados por la ley bentónica, donde se está tratando de revertir facultades que se le habían quitado en la ley Longueira a la Subpesca y hoy día a través de algunas modificaciones truchas, pretenden que la Subpesca pueda decir sin consulta a la región el tema de las zonas contiguas. Aprovechando la confusión, a rio revuelto ganancia de la décima, podríamos decir, quieren imponer el tema de las áreas contiguas que ha sido una lucha eterna. Quedamos de acuerdo con el Ministro que le vamos a enviar una nota, para que pudiéramos tratar de revertir eso y si no vamos a tratar de hacer una reserva constitucional en la sala, para ir al Tribunal Constitucional, porque nosotros creemos que aquí se está haciendo una ley sobre otra. No nos olvidemos que los recursos ya están regionalizados y bajo una cuchufleta la décima ingresa a nuestra región y quiere perpetuar esa situación”.

Uno de los gestores de la visita del Ministro de Economía a la región de Aysén fue el Senador David Sandoval, quien conoce muy bien las problemáticas que ha enfrentado, por ejemplo, la pesca artesanal y la importancia de resguardar los productos que posee el litoral. Esto a raíz de las zonas contiguas.

“Ese programa de zonas contiguas vence el año que viene, por eso era importante que vengan las autoridades y ¿por qué queríamos que vinieran?, porque si no somos capaces de articular un programa de trabajo con los pescadores artesanales, con los recursos, con los erizos, con todo lo que tenemos en el litoral, nos vamos a encontrar el año que viene con la necesidad de hacer un nuevo sondeo respecto de este particular y creo que esto ya no resiste más vueltas. Nosotros tenemos que desarrollar nuestras capacidades regionales, tenemos que mejorar las capacitaciones e implementar al sector”.

El Parlamentario, enfatizó que lo importante en estas reuniones que se fije un trabajo con la finalidad de potenciar la producción local y regional, existen plantas, donde ya están procesando algunos productos y la idea es que ello continúe, cerró indicado el Senador Sandoval.