Nadie ha quedado ajeno al lamentable hecho ocurrido el día domingo, donde un incendio cobró la vida de una joven madre y su hija de solo 5 años de edad. Esa empatía con el dolor y difícil momento llevó a que muchos ayseninos y ayseninas se acercarán hasta la vivienda de los familiares de Yaneth y su pequeña Daniela.

Puerto Aysen.- Esta solidaridad y apoyo fue agradecida por el hermano y tío de las víctimas, Javier Mansilla. “Reconocer el apoyo que nos han brindado, nunca esperamos recibir tanto apoyo, anoche estaba lleno afuera y dentro de la casa. Dar las gracias a todos quienes nos han apoyado, ya sea monetariamente o solidariamente acompañando, muchas gracias, nunca esperaba tanta solidaridad del pueblo de Aysén. Sentirse orgulloso del pueblo, ya que siempre que hay una catástrofe, siempre está la gente”.

Respecto al día en que ocurrió la tragedia, Javier Mansilla, señaló que, “yo vivo como a tres cuadras de la casa de mi hermana, llegue al lugar por un llamado de mi hermano, justo nos pilló el día domingo y despertar así no es nada muy bonito. Yo me enteré básicamente por el llamado de mi hermano y de ahí fui rápidamente, pero la casa de mi hermana ya no se podía hacer nada. En el lugar me enteré que no las habían encontrado, pero sus otras hijas si alcanzaron a salir todas, de 7, 12, 6 años y la bebe de 2 meses”.

“Ella siempre muy orgullosa de sus hijas”

El hermano de la mujer fallecida en el incendio de este domingo en Aysén, señala que Yaneth era una muy buena madre y siempre orgullosa de sus hijas. “Ella muy orgullosa de sus hijas, siempre fue así, donde andaba ella andaba con todas sus hijas, ella quería mucho a sus hijas, era una muy buena madre, sacó adelante a todas sus hijas y pasó la desgracia. Nadie nunca se espera que ocurra esto”.

Javier Mansilla, cerró sus palabras reiterando su agradecimiento a toda la comunidad de Aysén que les ha brindado apoyo, principalmente a los hijos de su hermana, dando cuenta de lo solidaria que es nuestra ciudadanía.