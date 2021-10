Después de meses de arduo trabajo se ha logrado vacunar más del 89% de las personas mayores de 18 años a nivel nacional. Particularmente en la región de Aysén, según informa el Minsal, el 100 % de la población adulta está vacunada contra el covid-19, una cifra que sin duda pone a la XI Región como ejemplo con el resto del país.

Coyhaique.- Tatiana Fontecha Bórquez, Seremi de Gobierno, destacó que “El trabajo y despliegue que la Seremi y su servicio de Salud han desplegado a lo largo y ancho de nuestra región es sin duda una labor loable. Gracias a ellos hemos sido reconocidos por el mismo Ministro Paris como la región que ha logrado el 100% de vacunación en la población adulta. Esto también ha sido posible gracias a la responsabilidad de nuestros ciudadanos, que dando el ejemplo a los demás compatriotas, han cumplido con su esquema de vacunación, pudiendo así tener mayores libertades de desplazamiento y poner en marcha nuevamente nuestra economía”.

De mano de lo anterior, la semana pasada llegaron al país 631.800 dosis del laboratorio Pfizer-BioNTech. Con este cargamento se supera los 39 millones 101 mil vacunas contra COVID-19 ingresadas a Chile

“El llamado que hacemos como Gobierno es el mismo que venimos proclamando desde que llegaron las primeras vacunas “Acudan a vacunarse” sobre todo a los rezagados, porque de esta forma no sólo nos protegemos nosotros, sino nuestra familias y cercanos.”

Cambio en viaje interregionales y la eliminación de PCR obligatorio para Aysén

Tal como lo han anunciado las autoridades de Salud y Transportes, a partir del 1 de noviembre se implementarán modificaciones para traslados interregionales en el transporte público. De esta manera para abordar, solo se deberá contar con un Pase de Movilidad habilitado. Las personas que no están vacunadas o no cuentan con Pase de Movilidad, podrán exhibir un PCR negativo realizado en Chile y cuya toma de muestra no puede exceder las 72 horas previas al viaje.

“El C19 ya no se exigirá más para los desplazamientos dentro del territorio nacional, siendo reemplazado por el pase de movilidad. Además, tal como lo señaló la Seremi de salud, en la región de Aysén se baja la resolución sanitaria N°441, que exigía PCR negativo para el ingreso”. Señala la vocera.

“En nuestra región si bien aún existen casos activos, estamos mostrando cifras positivas con cero hospitalizaciones; pero no debemos descuidarnos, hay que seguir vacunándose, seguir con las medidas sanitarias, el cumplimiento del distanciamiento social y aforos. Sigue siendo Tarea de todos cuidarnos y cuidar a quienes amamos. Por eso invito a toda nuestra población a conocer el calendario de vacunación y las locaciones que se encuentran actualizadas en la página de la Seremi de salud (www.seremi11.redsalud.gob.cl). Sigamos por esta buena senda de responsabilidad y cumplimiento.” Finalizó Fontecha Bórquez.