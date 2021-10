Una crítica situación es la que vive el cementerio de Puerto Aysén, ya que, en la actualidad solo quedan 5 sitios para futuros difuntos. Este es un tema que fue abordado en la última sesión del Concejo Municipal porteño.

Puerto Aysen.- El Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, aseguró que existe un proyecto de ampliación del campo santo local, el que espera ser financiado por el Gobierno Regional.

“Desde que asumimos como administración hemos estado abordando esta problemática que viene hace muchos años y que no ha tenido solución. Nosotros pretendemos que antes de finalizar el año podamos extender el cementerio actual de Puerto Aysén, tenemos un proyecto de 2 mil millones de pesos, que está recomendando para ser financiado desde diciembre del año pasado, el cual nunca se ha puesto en tabla del Consejo Regional ni por la Intendenta o el Consejo anterior y ahora menos por la Gobernadora”.

“Al no contar con un espacio se están ocupando los pasillos”

La falta de sensibilidad de autoridades regionales para financiar el proyecto de ampliación del cementerio, ha llevado a que en la actualidad se están utilizando algunos pasillos del cementerio de Aysén.

“Es lamentable que no entiendan el sufrimiento de las personas que tienen hoy día sus deudos en el cementerio, ya que, al no contar con un espacio se están ocupando los pasillos. Eso hace que cualquier persona con discapacidad o movilidad reducida no pueda llegar a ver a sus deudos. Por lo tanto, es una necesidad grande, muy triste y que hoy nuestras autoridades no tengan la sensibilidad para financiar un proyecto como este, es realmente penoso. Nosotros vamos a insistir, nuevamente con la Gobernadora y con los Consejeros Regionales para financiar este proyecto, ya va a cumplir un año de su RS y que todavía no lo pongan en tabla para ser financiado”, remarcó el Alcalde de Aysén.

“Solo le quedan 5 sitios de 2X1”

Desde la Dirección de Obras Municipales hicieron la presentación al Concejo para exponer la actual situación de los cementerios de la comuna, siendo el más complejo el de Puerto Aysén, como también lo señaló la Concejala, Tatiana Villarroel.

“En virtud de una solicitud que había existido anteriormente, nos hicieron una presentación sobre la situación en la que se encuentran los cementerios de la comuna, Villa Mañihuales, Islas Huichas y Puerto Aysén, situaciones que están críticas en todos los cementerios, al del Puerto Aysén solo le quedan 5 sitios de 2X1. Así es que, es lo que hay disponible, se están generando algunos espacios de emergencia. Sabemos que nuestra autoridad comunal, tuvo conversación con la Gobernadora Regional, para que pueda poner en tabla el proyecto de ampliación del cementerio, así es que, apelamos a la buena voluntad de la Gobernadora Regional para que esto se haga a la brevedad”.

Finalmente, el Alcalde Julio Uribe, manifestó que paralelo al requerimiento de que se financie el proyecto RS para el cementerio de Aysén, se están analizando otras alternativas a corto plazo. De igual forma, se trabaja en base al cementerio de Islas Huichas, con la idea de regularizar la tenencia de la tierra y en cuanto al cementerio de Mañihuales, se espera llegar a un acuerdo con los vecinos colindantes para poder ampliarlo.