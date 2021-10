Diseño de nueva embarcación realizado por equipo de la Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP conjuntamente con la comunidad, ya se encuentra terminado y construcción de la nave se licitará a fines de este año.

Chile Chico.- Esta embarcación será utilizada para reemplazar a la nave La Tehuelche cuando esta última deba ir a carena y para atender a comunidad que reside en el sector interior del lago General Carrera.

La comunidad de Chile Chico conjuntamente con autoridades regionales y nacionales, han desarrollado reuniones sobre la necesidad de incorporar una nueva embarcación al servicio lacustre entregado por el transbordador La Tehuelche y la Barcaza Pilchero, esta última con cerca de 50 años de servicio ha sido la nave de respaldo de La Tehuelche y aunque se encuentra plenamente operativa, esta embarcación no cumple con los estándares de confort y comodidad que requiere hoy la comunidad.

Atendiendo esta situación, “nuestra Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP generó un trabajo conjunto con la comunidad, el que dio frutos con la realización y reciente finalización del Diseño de una nueva embarcación para operar en el lago General Carrera, la que incluye los requerimientos de la comunidad y se efectuó en base a antecedentes entregados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, informó el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, además agregó “estamos muy conformes porque nuestra Dirección de Obras Portuarias terminó tanto el Diseño de la nueva embarcación como las Bases Técnicas de la Barcaza, y se está trabajando en las Bases para la Licitación de la construcción de esta nueva nave conjuntamente entre los equipos de la Dirección de Obras Portuarias radicados en Santiago y en la región de Aysén, con el fin de licitar su construcción a fines de este año”.

Por su parte, el Director Regional de Obras Portuarias del MOP Luis Didier Berrocal señaló “se ha trabajado con la comunidad durante mucho tiempo, y en diversas reuniones de participación ciudadana, oportunidad en la que los vecinos han contribuido con sugerencias que hemos incorporado al Diseño de la nueva embarcación, y en la última reunión realizada con ellos les presentamos nuestro Diseño terminado, oportunidad en la que se mostraron conformes y contentos con nuestro trabajo. La nueva embarcación será utilizada para reemplazar a la nave La Tehuelche cuando esta última deba ir a carena -por 45 a 60 días aproximadamente-, y para efectuar viajes y atender a la comunidad que reside en el interior del lago General Carrera, pudiendo movilizar 50% más personas que la nave Pilchero, y posibilitará que las naves La Tehuelche y Pilchero puedan tener una mayor vida útil”.

Así lo refrendó también, Jorge Barría Marquez, presidente del Comité Pro Barcaza de Chile Chico quien ha asistido a todas las reuniones de Participación Ciudadana que se han realizado vía presencial y en momentos de pandemia vía videoconferencia zoom para conocer los detalles de este proyecto, las características de la nueva Barcaza y las etapas de desarrollo del Diseño, por lo que al ser consultado respecto a ello, él señaló “Efectivamente yo he participado en todas las reuniones que se han hecho, y se ha avanzado harto. Eran bastantes las organizaciones que han participado y con eso estamos bastante contentos y satisfechos. La embarcación ha sido diseñada y vista fundamentalmente para que nos pueda servir a toda la comunidad, no solamente a Chile Chico, sino también para que sirva a todas las localidades lacustres. Es una embarcación menor que La Tehuelche y el uso que se le puede dar es mucho mayor. Con La Tehuelche -la embarcación mayor que tenemos actualmente- no podemos dirigirnos hacia las localidades del interior, pero con la nueva embarcación se va a poder acceder a lugares que solamente hasta el momento se estaba accediendo sólo con La Pilchero –que es la embarcación más antigua que tenemos, que es bastante pequeña y que lleva casi 50 años circulando- y con esta nueva propuesta nosotros esperamos que la gente quede bastante satisfecha, porque se va a poder conectar el lago con mayor frecuencia y con una mayor capacidad de carga. Nosotros como Comisión hemos estado bastante satisfechos, hemos conversado con algunos vecinos e igual ellos se sienten bastante satisfechos. Hay que analizar la Barcaza, hay que ver por qué tiene esas características y ahí uno se da cuenta que es lo que nos hacía falta en este momento. Una embarcación más rápida, un poco más pequeña como dicen, pero no tanto en perspectiva con la Tehuelche. Además, que puede realizar viajes mucho más rápidos y nos va a ayudar a la conectividad del lago, sobre todo las localidades del interior que es una de las cosas que nosotros necesitamos con mucha premura. Esa Barcaza nos va a servir a todos, en todos los ámbitos. En cuanto a las actividades, va a servir al turismo bastante porque va a poder conectar toda la zona del interior desde Chile Chico o de cualquier punto del lago, porque es una Barcaza que puede llegar a cualquier localidad, a la gente del interior para sacar sus productos, en fin a todos. La Barcaza Tehuelche no puede acceder a esas localidades por el tamaño que tiene y diseño del casco; en cambio esta nueva embarcación, sí podrá hacerlo porque tiene un diseño especial y podrá llegar a esas localidades y unir a todo el entorno del lago. Gracias a las ideas y necesidades que los vecinos nos decían y que nos dieron se hizo este Diseño de Barcaza, así que esperemos que los vecinos sepan apreciar lo que se está logrando en este momento, que es algo que nos va a servir a todos los que vivimos alrededor de este lago”.

NUEVA BARCAZA

La nueva nave se proyecta en tres pisos. El primer piso está destinado para la carga de vehículos con capacidad de 100 personas dentro de los vehículos, 3 pistas de 3,25 metros ancho suficiente para el transporte de camiones -5 camiones con carro más 4 autos o 21 autos o camionetas-, tendrá dos ascensores para uso de personas con discapacidad y una enfermería; el segundo piso incluye capacidad para 128 pasajeros sentados en butacas, cafetería, calefacción y servicios higiénicos. En el tercer piso se ubicará a la tripulación de 12 personas. La nave contará con una eslora de 53-58 metros, velocidad máxima 10 nudos, dos botes salvavidas y una capacidad de carga 115 metros lineales.