Hoy la situación es crítica en el campo santo de Puerto Aysén, solo quedan 5 sitios. Mientras el Municipio busca alternativas como nichos y habilitar otros espacios, las personas recientemente fallecidas fueron sepultadas en los pasillos del cementerio.

Aysen.- La preocupación de la comunidad y las autoridades locales por la crítica situación que se vive en el cementerio de Puerto Aysén, es algo que el Alcalde, Julio Uribe, busca se resuelva a la brevedad. Es por ello que, ha desarrollado una serie de gestión y se ha reunido con autoridades regionales, que podrían definir el financiamiento de un proyecto que permitiría ampliar el campo santo porteño.

Lamentablemente, la Gobernadora Regional, Andrea Macías, le habría dado prácticamente con la puerta en la cara al edil, indicando que no estaría entre sus prioridades esta iniciativa, según lo informó Julio Uribe.

“Una vez que la Gobernadora Regional nos indicó que no está dentro de sus prioridades el cementerio, nosotros básicamente le indicamos que esta es una necesidad, porque aquí al Municipio llegan los familiares de diferentes deudos que quieren reservar un espacio para cuando fallezca el conyugue y hoy no se están generando esos espacios básicamente porque no hay espacio en el cementerio, entonces, realmente la tristeza es muy grande”.

La compleja situación que se presenta en el cementerio de Puerto Aysén, el que está al borde del colapso, es algo al menos indigno y que ha significado sepultar a las personas recientemente fallecidas en los pasillos del recinto.

“Tenemos el otro problema que, se han ido ocupando los pasillos, las veredas de acceso hacia las tumbas y hoy se están ocupando para poner tumbas, porque no hay espacio. Y eso ha significado que, familiares de algunos deudos con movilidad reducida, no puedan acceder a ir a ver a sus familiares. Entonces, es un problema muy grave y en este caso a las autoridades que les corresponde el financiamiento de estos proyectos no han podido entender. Nosotros nos vemos en una situación muy compleja como Municipio, porque esto en definitiva pasa por una situación de las autoridades anteriores, porque no podemos llegar a esto donde tenemos capacidad para 5 tumbas más”, señaló el Alcalde.

Esta problemática con el cementerio de Puerto Aysén se repetiría en Islas Huichas y Mañihuales. Pero ante el escenario adverso y no lograr el respaldo de la Gobernadora Regional, el Alcalde Julio Uribe, sostuvo una reunión con Subdere, donde los resultados tampoco fueron positivos.

“Estos son problemas de años y no solamente en el cementerio de Aysén, sino que, en el de Islas Huichas sucede lo mismo, en el Mañihuales también. Entonces, nosotros estamos solucionando un problema que se viene arrastrando hace muchos años. Por lo tanto, nuevamente hacer el llamado, nosotros fuimos a la Subdere, porque ellos dentro de una glosa tienen el apoyo a compras de terreno, a mejoramiento en los cementerios y también tienen otra que es a través de los proyectos que se encuentran RS. Estuvimos en reunión con don Patricio Ulloa, hizo las consultas a nivel nacional y nos dijeron que no, que ellos no podían financiar este tipo de proyectos. Así es que, estamos entrampados en buscar una solución”.

La solución para ampliar el cementerio de Puerto Aysén esta y existe un terreno al lado del actual campo santo, terreno que es de propiedad municipal, de hecho ahí se construyó un monolito del padre Antonio Ronchi.

El proyecto y los recursos que se están solicitando son para drenar ese terreno, mejorarlo y dejarlo apto para ser utilizado como cementerio. Pero lamentablemente esa es la iniciativa que no ha tenido respaldo en los entes regionales.

“Básicamente el proyecto el gran costo que tiene es en hacer los drenajes para que el agua pueda escurrir y que no haya problemas cuando se instalen las tumbas y puedan estar con agua. Son terrenos que son como esponja, entonces, cuando se hace un hoyo se llenan de agua y ante el plan regulador, no tenemos otro espacio donde instalar un cementerio. Recordemos que tenemos un plan regulador muy antiguo y que técnicamente tampoco nos permite hacer un cementerio en otro lado. Así es que, estamos en un problema mayor y esperar que eso lo puedan entender los Consejeros Regionales, la Gobernadora, para que nos puedan financiar este proyecto”, manifestó Julio Uribe.

El Alcalde de la comuna de Aysén, afirmó que el proyecto para habilitar el terreno que sería la ampliación del cementerio ya está técnicamente aprobado hace casi un año, pero no ha sido puesto en tabla, por ello, quiso además, “recordar que hasta el año pasado teníamos de Presidente del Core al Consejero Regional por la Provincia a don Sergio González, que ahí debió haber hecho todas las gestiones en ese minuto con la Intendenta para que este proyecto ingrese y no se hizo. Luego apareció la Gobernadora y tampoco tiene interés de poder financiarlo”, puntualizó.