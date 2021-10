Hecho dejó nuevamente en evidencia problemas de comunicación entre celulares y números de emergencia.

Aysen.- En Puerto Aysén durante la tarde del pasado viernes, se registró un principio de en una vivienda de dos niveles, ubicada en calle Condell, emergencia que alertó a todas las compañías del Cuerpo de Bomberos, Samu y Carabineros. El rápido actuar de vecinos y los voluntarios impidió una emergencia mayor.

“La emergencia ya está controlada, el fuego que estaba en fase de inicio partió desde la cocina a leña, producto eventualmente de un recalentamiento de los ductos de humo y la estructura es antigua con techo de tejuela revestido con zinc. Entonces, eso prendió fuego sobre la cocina, probablemente por el recalentamiento de los ductos de humo, ese fuego se fue hasta el entretecho y el hecho que tenga doble tejuela, además zinc, hizo un poco más complejo la extinción del fuego”, detalló el Comandante de Bomberos, Marcos Latorre.

El oficial de Bomberos de Puerto Aysén, añadió que, “los daños son importantes, pero en relación a la estructura no es de mayor complejidad. El fuego se fue por el cielo hacia la cumbrera y se formó por el sector del entretecho, al llegar las unidades se apreciaba gran cantidad de fuego y humo, lo que hacía presumir que se trataba de un incendio en fase de libre combustión. Afortunadamente el trabajo fue rápido, la única complejidad fue el grado de inclinación que tiene el techo y el hecho que este revestido y por debajo tenga tejuela también nos hizo realizar un trabajo más esforzado y peligroso por la altura”.

Se repite problemas de conexión entre celulares y números de emergencia

Cuando se originó esta situación, fueron varios los vecinos que intentaron desde sus teléfonos celulares llamar a los números de emergencia y tal como sucedió hace un par de semanas atrás en otro lamentable incendio, en esta ocasión se repitió el problema de conexión. Tal como lo evidenció una vecina de la vivienda afectada en calle Condell, Rosita Mansilla.

“Mi hermana me avisa que se estaba quemando la casa del vecino, me llamaron después de que hicieron el intento de llamar por varias veces a Bomberos, Carabineros y los llamados no entraban, una vez más ocurre lo mismo. Por suerte lo controlaron, pero imagínate si hubiese sido declarado, mi casa está casi pegada a la casa afectada, entonces, otro habría sido el escenario en este minuto”.

Rosita Mansilla, hizo un llamado a las autoridades que corresponde a tomar en cuenta esta preocupante situación. “Hago un llamado a Telecomunicaciones, a quien corresponde esto de los teléfonos, pero es imposible que no estén dadas las llamadas a teléfonos de emergencia cuando es lo principal. Uno a lo primero que recurre es al 131, 133, 132, uno sabe que eso son los teléfonos, pero no hay conexión y me parece muy grave en realidad”, puntualizó la vecina de calle Condell.