El legislador y los dirigentes del gremio acusan que la región de Aysén ha sido discriminada.

Coyhaique.- Ante el anuncio del Gobierno de congelar el precio de los combustibles en Magallanes, el diputado Miguel Ángel Calisto junto a dirigentes de transportes de la región, hicieron un llamado al ejecutivo para que Aysén también sea considerada en este beneficio, acusando que existe discriminación.

Según el diputado Calisto, “hemos visto que el Gobierno central ha tomado medidas respecto a las protestas que se estaban realizando en Magallanes por los altos precios de los combustibles. Nosotros en Aysén tenemos exactamente el mismo problema, ya que en algunas comunas el valor está llegando a los $1200, y en sectores aislados, donde no hay servicentros, el litro puede llegar a los $1.500”.

“Nosotros exigimos que no exista discriminación con Aysén. Tenemos el mismo problema, existiendo la misma razón, debiese existir la misma disposición para solucionar el problema. Si se toma una medida excepcional para Magallanes, se debe tomar la misma medida para la región de Aysén respecto a la baja del precio de los combustibles”, señaló.

Calisto agregó que “nosotros vamos a presentar la próxima semana, junto a la diputada Sandra Amar, un proyecto para reducir los precios de los combustibles, eliminando el impuesto Específico, que es un gran problema para las Zonas Extremas de nuestro país”.

Por su parte, Jorge Lara, Presidente de la Confederación de Transporte Menor, CONTRAMEN, y presidente de la línea 1 de taxis colectivos de Puerto Aysén, aseguró que “quiero hacer un llamado muy abierto y sincero a nuestras autoridades regionales a comprometerse y gestionar el mismo beneficio que obtuvo la región de Magallanes”.

“Nosotros somos una región tan aislada como nuestros vecinos del sur, y nuestra vida es igual de sacrificada. Necesitamos el mismo trato que se le ha dado a Magallanes. Acá la vida es muy cara y todos los insumos son carísimos, principalmente por el tema del transporte. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo al mantener nuestras tarifas, y no traspasar el costo de los combustibles a nuestros usuarios, ya que la Región está muy golpeada por la crisis sanitaria”, indicó el dirigente.

Lara afirmó que “instamos a nuestros parlamentarios a hacer un llamado fuerte y potente al Gobierno de turno a que se nos dé el mismo trato de Magallanes. Es importante que el Gobierno de una señal a todas las Zonas Extremas”.

Luis Oyarzún, Presidente de la Federación de Transporte Menor de Coyhaique, aseguró que “nosotros como transporte público, desde hace muchos años venimos pidiendo para la región de Aysén un trato especial por el hecho de ser región extrema. Nosotros estamos igual que Punta Arenas, si a ellos se les da un trato especial, a Aysén también debieran dárselo. El 2012 para el movimiento social se hicieron muchas promesas, y hasta el momento no se ven los beneficios para el tema del combustible”.

Finalmente, el dirigente señaló que “se ofrecieron subsidios, supuestamente iba a llegar al mismo valor el combustible a Coyhaique, Cochrane, las islas, y hasta el momento no se ha visto eso. Creo que esta es la oportunidad para ver a las regiones extremas como casos especiales, porque nosotros como ciudadanos vemos a diario que si sube el combustible, suben todos los artículos y la mercadería. Y cuando el precio baja, no se ve reflejado en el precio de las cosas”.