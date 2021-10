Preocupa gran cantidad de calles intervenidas por trabajos que no cuentan con toda la señalética y hay lugares donde es imposible que los vehículos de emergencia puedan circular.

Puerto Aysén.- Pasadas las 11 de la mañana de este sábado, las alarmas convocaron a los organismos de emergencia a un incendio declarado en el sector Balsa de Puerto Aysén, el que terminó destruyendo dos inmuebles emplazados en un mismo sitio.

El siniestro afectó a conocidos vecinos de la ciudad, “una penosa emergencia como todas las que nos toca atender, en esta ocasión un incendio declarado en la calle Riquelme de la población Balsa, unos vecinos conocidos del sector, trabajadores esforzados de la pesca, fueron afectados por este incendio declarado que alrededor de las 11:27 se nos alertó al nivel 132”, informó el Comandante de Bomberos, Marcos Latorre.

A pesar de que el llamado fue oportuno, al llegar los voluntarios a la emergencia, las viviendas ya estaban envueltas en llamas. “Es sabido que cuando una casa está ardiendo en fase de libre combustión, como lo denominamos nosotros, nuestro trabajo consiste en evitar la propagación. En este caso, dos viviendas de ambos costados fueron salvadas, estaban ya iniciando un proceso de combustión, lamentablemente con las dos casas afectadas no se pudo hacer lo mismo. Tenemos conciencia que el llamado fue oportuno, pero lo rápido que se esparce el fuego, hizo imposible llegar un poco antes”, agregó el oficial de Bomberos.

El Comandante Marcos Latorre, dio cuenta además de su preocupación, por el gran número de calles que están siendo intervenidas en Aysén, porque no en todos los puntos existe la señalética adecuada y los espacios para que circulen los vehículos de emergencia.

“No quiero decir que es una demora, pero si es una complicación, todos los vecinos de Aysén sabemos que nos han roto todas las calles, veredas, accesos, aparentemente una misma empresa que si bien cumple con informar, señalizar. Yo les haría un llamado a que mejoren la señalización y los días que no trabajen dejen las calles un poco más expeditas, para que los vehículos puedan transitar, al menos a una velocidad normal”, puntualizó el Comandante de Bomberos.