Sin conectividad lacustre quedó nuevamente la comunidad de Chile Chico. La tarde de este domingo volvió a fallar la Pilchero con más de 50 años navegación, mientras se dirigía a la “ciudad del sol” habría presentado serios problemas mecánicos que la hicieron retornar a Puerto Ibáñez.

Chile Chico.- Esto sin lugar a dudas es una situación del todo grave y algo que ya se había advertido, señaló el Concejal Mario Figueroa Mayorga.

“Esta situación la advertimos en innumerables situaciones, en muchas reuniones a las autoridades tanto provinciales como regionales y hoy literalmente estamos aislados. Nuevamente Chile Chico es dejado en tercer, cuarto plano, no se considera la opinión de la gente, no se considera cuando los antiguos pobladores manifiestan algo, no se considera la voz de los Concejales en este caso. Cuando les dijimos, no se sobrecargue con viajes extras a la Pilchero, es un barco antiguo, viejo, bueno ahora están las consecuencias, esperamos que las autoridades se pongas serias, porque esta es una situación insostenible”.

Mario Figueroa, agregó, “no podemos seguir soportando esto, al nivel que hemos llegado, con soluciones parche, con que anuncian en Santiago una barcaza nueva, esa no es la solución. Hoy día Chile Chico necesita una respuesta, este lunes, indistinto que sea feriado vamos a exigir una respuesta o de lo contrario nuevamente tendremos que salir a las calles. Espero que, si ello ocurre, esta vez se sume más gente porque criticas tras las redes sociales no es la solución, hay que salir a las calles y exigir una respuesta seria de parte del Gobierno”.

El Concejal de la comuna de Chile Chico, cree que es necesario declarar zona de emergencia, por los serios problemas de conectividad que enfrenta el territorio.

“Lo que necesitamos ahora, urgente y rápido es que se declare a través del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, una zona de emergencia por esta situación. Con eso les da pie a las autoridades para acceder a recursos frescos y entregar una alternativa, no buses que den la vuelta por el lago donde se llevan a mujeres embarazadas, a personas mayores, ocho, diez horas, eso es indigno”.

El Concejal Mario Figueroa, insistió que otra alternativa seria utilizar como ruta de paso algunas localidades argentinas que finalmente conectan a Chile Chico vía terrestre.