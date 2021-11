La jornada del miércoles quedó al descubierto un nuevo hecho delictual en pleno centro de Puerto Aysén y que afectó a un local de productos de tecnología más caja vecina. Los delincuentes que protagonizaron el robo utilizaron herramientas de corte para vidrio, con el fin de no provocar ruido y no alertar a los vecinos del local.

Puerto Aysen.- Carlos Arteaga es uno de los dueños del recinto y reclamo falta de seguridad ciudadana, mayor preocupación del Municipio y dio a conocer su molestia por las cámaras de seguridad que están instaladas en la ciudad, pero que no estarían operativas.

“Cuando la señora que trabaja con nosotros vino a abrir el local, se percató de que había una rotura de vidrio y que a partir de ahí habían hecho la extracción de algunos productos que nosotros vendemos. Por ahora, se trata de una situación de bienes y por suerte no hemos llegado a que las personas estén sufriendo asaltos diarios. Pero creo que esta es una situación preocupante para la comunidad, tenemos un déficit de vigilancia nocturna que no es menor y que está haciendo que todos los días haya hechos de este tipo en la localidad. Creo que ahí hay un tema que debe ser visto por el Municipio, porque tenemos una cámara a una cuadra y media que podría haber registrado el movimiento de estas personas en el exterior y ver hacia donde se fueron, si fueran vigiladas, estas podría haber dado cuenta de las personas y de haber hecho la denuncia en el momento adecuado a las policías para que persigan a estos sujetos”.

Arteaga, continuó su reclamo hacia el Municipio de Aysén y el importante rol que juega en el tema de seguridad pública.

“Toda la gente que está aquí, que arrienda locales, paga su patente en el momento que corresponde, el Municipio no le da crédito a nadie, yo pienso que esa patente al menos y dado que se cobra aparte la extracción de la basura, esa patente debe tener algún componente de seguridad pública, cosa que hoy no tiene. Probablemente vamos a ver esto muchas veces repetido, porque es gente que sabe lo que hace, utilizaron un corta vidrio, se llevaron los restos de vidrio, tuvieron tiempo y buscaron el punto ciego de las cámaras que tenemos al interior, así es que, no es gente que no esté preparada para esto. Es entre 1 millón y medio y 2 millones de pesos aproximadamente en perdidas, llevaron equipos celulares, cosas que son de electrónica y tienen su costo. Entre las cosas que se llevaron hay un telescopio que no es de menor dimensión, viene en una maleta, así es que, si alguien ve o sabe de alguien que este vendiendo este tipo de artículos que de aviso a las policías por favor”.

Claro, no son muchas las expectativas de que se recuperen las especies y se aclare el robo, ya que, todos los otros delitos de similares características que han ocurridos durante este año, no han tenido resultados en su gran mayoría. “Mucha esperanza en solucionar esto, no hay, y no hay dado los resultados que ha habido en los demás casos de robo que han existido”, puntualizó el comerciante víctima de robo en Puerto Aysén.