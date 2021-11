Un novedoso y llamativo deporte es el que algunos ayseninos y ayseninas están practicando por estos días, se llama “Kin – Ball, los equipos pueden ser mixtos y lo más particular de esta disciplina es que se juega una pelota de gran tamaño y donde el color del balón tiene un significado.

Aysén.- Por estos días, los jugadores y jugadoras se preparan para un campeonato a desarrollarse en los próximos días en Temuco. Carolina Arcos, es una de las coordinadoras y quien decidió iniciar la práctica de este deporte en Puerto Aysén, formando el club deportivo, social y cultural Kin-Aysén.

“Nos conformamos este año, hemos hecho hartas cositas, hicimos una demostración en Islas Huichas y prontamente tendremos el primer campeonato a nivel nacional en Temuco, el 4 y 5 de diciembre. El juego se conforma de tres equipos en cancha de 4 jugadores cada uno, los que se diferencian por colores. En este caso está el gris, negro, el azul o el rosado, se puede utilizar cualquiera de los dos”.

Respecto al significado de los colores, Carolina Arcos, detalló que, “los colores se dirigieron a un tema de valor social, el negro se dio en contra del racismo, el gris la expansión y la ruptura de barreras en el mundo donde tomos somos iguales y el rosa es por la integración de la mujer al mundo del deporte. Este es un deporte mixto, y las diferencias que uno normalmente ve en torno a capacidades donde se cree que el hombre es un poco más fuerte, en este deporte no se ve tan incrementado”.

En cuanto a las características del balón que se usa en Kin – Ball, Carolina explicaba que, “es un balón volátil, tiene una cámara por dentro que es una cámara mucho más liviana que una cámara de bicicleta y el balón pesa menos de un kilo, entonces, de por si es muy volátil. Puedes darles golpes, te pueden pegar con la pelota y no vas a sentir lo mismo a que te peguen con un balón de basquetbol o de futbol que uno sabe que duelen, este balón no. Es un balón súper fácil de manejar y el objetivo es que no toque el suelo dentro de los límites de la cancha y así es como tú vas generando puntos a través del juego”.

Kin – Aysén por estos días está vendiendo números de rifa que se lanzará el fin de semana, con la idea de reunir dinero para poder participar del torneo de la disciplina a realizarse los días 4 y 5 de diciembre en Temuco. Para quienes quieran conocer más de este deporte los días sábados en el polideportivo de 11 a 13 horas se reúnen a practicar y también los encuentran en redes sociales como Kin-ball Aysén.